Pronósticos Cobresal vs Colo Colo: se define la clasificación a la Copa Sudamericana

Cobresal y Colo Colo abrirán la fecha 29 del Campeonato Nacional, en un encuentro que será decisivo para la clasificación a la Copa Sudamericana. Con ambos igualados en puntos, ocupando la séptima y octava posición, el Cacique tiene una ventaja de 12 goles más en la diferencia que le permiten adueñarse del último boleto que ofrece la tabla.

De esta manera, el Albo podría asegurar su presencia en el certamen internacional si consigue vencer al elenco minero, que está obligado a ganar para superarlo y depender de sí mismo en la última fecha.

En la previa de este juego, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Cobresal vs Colo Colo

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si 2.00 Anotará en cualquier momento: Javier Correa 2.75 Tiros de esquina de Cobresal: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Colo Colo: Menos de 7.5 1.75

Clasificación a la Sudamericana y promesa de goles

En seis de las últimas ocho presentaciones del Minero, el marcador registró más de dos goles y ambos equipos anotaron.

Esta tendencia, con al menos tres tantos y goles de ambos lados, también se cumplió en tres de las últimas cuatro actuaciones del Cacique.

Total de goles: Más de 2.5 + Ambos equipos anotarán: Si – 2.00 en bet365

Javier Correa, el máximo goleador de Colo Colo

Javier Correa es el jugador del Albo con más tantos en la Liga de Primera, con 11 en total. Viene de marcar en sus últimas dos apariciones: ante Unión Española y Unión La Calera. En este último encuentro, el delantero argentino de 33 años también aportó una asistencia.

Anotará en cualquier momento: Javier Correa – 2.75 en bet365

Los córners en El Cobre entre Cobresal y Colo Colo

En 11 de sus 14 partidos como local en la Liga de Primera 2025, Cobresal superó la barrera de los tres tiros de esquina a favor.

En contraste, Colo Colo no logró alcanzar los ocho córners a favor en ninguna de sus 14 presentaciones como visitante.

Tiros de esquina de Cobresal: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Colo Colo: Menos de 7.5 – 1.75 en bet365

Cuotas en Cobresal vs Colo Colo

