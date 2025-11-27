Es tendencia:
Selección chilena

Filtran reunión secreta de Manuel Pellegrini con la selección chilena: “Se juntaron en Sevilla”

Pese a que renovará con Real Betis, tuvo un encuentro con la ANFP donde encaminan el proyecto para el Mundial 2030 con él a la cabeza.

Por Cristián Fajardo C.

En España revelan inminente decisión por futuro de Pellegrini.
Una verdadera sorpresa fue la que se supo de Manuel Pellegrini y su intención de asumir como entrenador en la selección chilena, pese a que ya tiene todo acordado con Real Betis hasta 2027.

Fue el periodista Marco Escobar, de DSports Chile, quien entregó detalles de la planificación con el entrenador nacional, de manera de asumir para las Eliminatorias para el Mundial 2030.

Los detalles fueron entregados en el programa “De Fútbol Se Habla”, donde contó el giro inesperado de la historia del entrenador nacional, donde tiene todo encaminado para ser el DT de la Roja.

“El proyecto 2030 con la selección chilena; es inminente que Manuel Pellegrini va a firmar la renovación una sola temporada”, explicó el periodista.

Pellegrini quiere encabeza las Eliminatorias para 2030.

¿Cuándo asumirá Pellegrini en la Roja?

Entre los detalles que se conocieron, hay una reunión que tuvo Manuel Pellegrini con una delegación de la ANFP, que buscó convencerlo de la selección chilena.

“Los dirigentes de la selección chilena se juntaron en Sevilla con Manuel Pellegrini”, detalló Escobar.

En ese sentido, apunta que Pellegrini planifica asumir en la Roja cuando se comience a disputar las Eliminatorias para el Mundial 2030, eso quiere decir en 2027. ¿Quién seguirá de interino?

“Digo 2030 porque lo más probable que Nicolás Córdova trabaje todo 2026 y a partir de 2027 está la opción más latente que Pellegrini sea el técnico de la selección chilena, en el año que se va a empezar a jugar por los puntos”, finalizó.

Revisa los detalles:

