Una semana clave vive el entrenador chileno Manuel Pellegrini, porque Real Betis tiene que jugar ante Utrecht por la Europa League y luego visita al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en La Liga.

En medio de los desafíos venideros, el Ingeniero piensa en el futuro, con la renovación en el cuadro español o un potencial arribo a la selección chilena dando vueltas en su cabeza.

Betis quiere que Pellegrini siga en el cargo y en la Roja también lo pretenden para que lidere el proceso para el Mundial 2030. La prensa española adelanta que ya tomó una decisión.

Prensa española asegura que Manuel Pellegrini renovará con Real Betis

En El Desmarque dieron a conocer que Manuel Pellegrini tomó la decisión de renovar su contrato con Betis, el cual expira en junio de 2026.

“Renovación cerrada. A falta de la firma y la oficialidad, el Real Betis y Manuel Pellegrini han llegado a un entendimiento verbal para que el técnico chileno continúe en el banquillo verdiblanco una temporada más. Hasta junio de 2027“, explica el citado medio.

Su continuidad en Sevilla no le cierra las puertas a la Roja, porque el próximo partido oficial del equipo nacional será recién en 2028 en la Copa América, por lo que el estratega nacional sigue pensando en la Selección.

Manuel Pellegrini extenderá su contrato en Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

En la misma publicación dan cuenta que hay una cláusula en el contrato de Pellegrini, en la que dice que si desde la Federación de Fútbol de Chile lo llaman, puede partir.

“En el nuevo contrato se incluirá una cláusula de salida para el entrenador. Si Pellegrini recibe la llamada de Chile, el Real Betis le facilitaría la salida. Es la arista más particular del nuevo contrato”, explican.

