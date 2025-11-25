A punto de terminar este 2025, el técnico Manuel Pellegrini todavía no define dónde continuará su carrera. Si es que continuará una temporada más en el Betis, o cumplirá su deseo profesional de dirigir a la Selección Chilena.

De hecho, cuando se le consultó directamente por cuál será su futuro, expresó enfático que “las dos partes son muy importantes para mí. Estoy igual de comprometido con el club como por la posibilidad de dirigir a la selección de mi país, que tiene que decidir muchas cosas”.

Pues bien, desde España entregan novedades importantes respecto de la inminente decisión que tomará Pellegrini sobre sus próximos pasos. El medio El Diario de Sevilla afirmó que el “Ingeniero” tiene clara una postura, que es pegarle un portazo, otra vez, a la Selección Chilena.

Inminente decisión de Pellegrini por su futuro

La publicación indica que en las últimas semanas hubo un nuevo acercamiento entre el club andaluz y el entrenador nacional sobre la extensión de su contrato que termina el 30 de junio del 2026. La idea sigue firme, que permanezca una temporada más.

“En estos momentos, el optimismo reina en ambas partes en cuanto a la continuidad del preparador santiaguino por una campaña más, como era su deseo“, aseguró el medio español sobre Pellegrini, aunque abre una esperanza para la ANFP y su opción en la Selección Chilena.

“De ahí en adelante el futuro del actual inquilino del banquillo verdiblanco dependería en buena medida de lo que suceda en las próximas elecciones a la Federación chilena con vistas al Mundial de 2030″, complementa el escrito en referencia a quién será el sucesor de Pablo Milad como presidente.

Los números del “Ingeniero” en esta temporada

En la actual campaña 2025-26 con el Betis, entre La Liga, Copa del Rey y Europa League, Manuel Pellegrini registra un rendimiento del 59.25 por ciento, en base a ocho victorias, ocho empates y dos derrotas, con 33 goles a favor y 17 en contra.

¿Cuáles son sus próximos compromisos?

Esta semana, el equipo del “Ingeniero” tendrá doble actividad. Este jueves 27 de noviembre jugará por el torneo continental ante el FC Utrecht neerlandés, desde las 17:00 horas en el Estadio Benito Villamarín. Mientras que el domingo 30 jugará el derbi andaluz ante Sevilla como visitante, a las 12:15 horas.

