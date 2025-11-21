Una real encrucijada es por la que atraviesa el entrenador chileno Manuel Pellegrini, con la renovación en Real Betis o una esperada llegada a la Selección dando vueltas en su cabeza.

El contrato del Ingeniero con el equipo español se termina en junio de 2026 y aún no lo ha renovado, porque la Roja lo seduce para que lidere el proceso de cara al Mundial de 2030.

Pellegrini habló este viernes en conferencia de prensa en la antesala al partido con Girona, y como era de esperarse, le volvieron a preguntar por su renovación en el cuadro sevillano.

Manuel Pellegrini habla del compromiso que siente por la Selección

Manuel Pellegrini aún no se decide por Betis o la Roja, es por ello que aseguró que siente un compromiso tanto por el club español como por el equipo nacional.

“La prioridad mía es ganar a Girona este partido el día domingo y ya veremos el futuro, cómo se va desarrollando. Son temas largos que no son fáciles de aclarar en una conferencia de prensa, ya veremos cuando solucione el problema cuál es el futuro de mi persona. Lo he dicho muchas veces, las dos partes son muy importantes para mí. Estoy igual de comprometido con el Betis como por la posibilidad de dirigir a la selección de Chile, mi país, que tiene que decidir muchas cosas“, explicó.

“Lo que quise decir es me siento muy comprometido con el Betis como también con dirigir la selección de mi país. Así que ya veremos por dónde nos conduce el camino en el futuro. En este momento tenemos contrato aquí con el Betis y mi intención, como digo, es cumplirlo”, agregó.

Por último, dejó en claro que aún no tiene nada decidido, pero sigue negociando con la gente de Betis.

“Estamos en conversaciones siempre con el club, con los directivos y ojalá que se solucione de la mejor manera posible para ambas partes. Ya veremos con el transcurso del tiempo cuándo y cómo se soluciona, pero como digo, la mitad o el 90% de las informaciones que salen no son verídicas, ni en cifras, ni en cantidad, ni en tiempo”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Girona por La Liga de España?

El partido entre Real Betis y Girona se jugará este domingo 23 de noviembre, a partir de las 12:15 horas en el estadio La Cartuja de Sevilla.