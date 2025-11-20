Mientras en Real Betis alistan su movida para prolongar su contrato que vence el próximo año, Manuel Pellegrini y la selección chilena parecen alejar posiciones en el esperado vínculo que tomó fuerza el último mes.

El Ingeniero es la gran obsesión de Pablo Milad y toda la ANFP para encaminar el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. Sin embargo, el DT del Betis ha dilatado una respuesta oficial hasta ahora.

Es que desde España salió humo blanco y contaron toda la verdad de la negativa del prestigioso entrenador chileno para tomar a la Roja. Ahí, el rol del presidente de la ANFP sacude la interna del Ingeniero, quien finalmente le hizo la cruz a la banca nacional.

Pellegrini y su negativa a trabajar con Milad

Según informó el medio sevillano Estadio Deportivo, mediante su periodista Oscar Murillo, la principal razón de que Manuel Pellegrini no tome la selección chilena es Pablo Milad.

Manuel Pellegrini

“Pellegrini, más o menos vislumbra 2028 como el año en el que puede desembarcar en Chile. Porque es que, además, el año que viene hay elecciones en la Federación Chilena”, partió diciendo el comunicador.

Fue ahí que salió el nombre de Pablo Milad, donde en España aseguran que “ahora en 2026, había elecciones y yo creo que él, con estos dirigentes, siempre ha dejado caer que no le hacía tilín (gracia). Yo creo que va a esperar un poco a la secuencia lógica de los acontecimientos”.

Sobre su continuidad en Betis, aclaró: “A mí lo que me dijeron desde su entorno es que estaba la cosa mejor o más cerca que la vez anterior. Parece que el acuerdo más o menos está encauzado, aunque no se haga oficial. (La idea es) renovar un año en Betis”.