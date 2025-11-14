Lo que parecía ser el gran sueño de todo el país cumpliéndose al parecer va a tener que quedarse en eso. Manuel Pellegrini estaba cada vez más cerca de llegar a la selección chilena, pero las cosas dieron un giro radical en las últimas horas.

El Ingeniero ha estado jugando al misterio en estos meses al no haber renovado aún contrato con el Real Betis. Esta situación lo instalaba como la principal carta de la ANFP para la banca de la Roja, aunque ahora eso ha quedado descartado.

Y es que la noche de este viernes se conoció la decisión que tomó el entrenador respecto a sus chances de llegar a dirigir a la selección. Esta no es para nada la que se esperaban en Quilín, aunque abre una puerta para el futuro.

Manuel Pellegrini se aleja de Chile, pero…

Manuel Pellegrini ha decidido no aceptar la oferta que planeaba hacerle la selección chilena. El Ingeniero optó por anticiparse a la movida de la ANFP y tomó una radical postura.

Manuel Pellegrini está cerca de renovar con el Betis y Chile pierde a su principal candidato. Foto: Getty Images.

Fue el periodista de ESPN, Pablo Ramos, quien a través de su cuenta de X (ex Twitter) reveló que se cayó todo. “Se aleja la opción de Manuel Pellegrini a la selección chilena“, comenzó señalando.

Según detalló el reportero, Manuel Pellegrini le solicitó a la ANFP paciencia para que lleguen a acuerdo, aunque no con esta dirigencia. “El DT está muy cerca de renovar con el Betis hasta Junio 2028 y le pidió a la Federación esperarlo hasta la próxima Copa América“.

De hecho, esto no cayó bien en las oficinas de Quilín, donde decidieron congelar todo con el estratega. “Pararon las conversaciones con el Ingeniero“, remarcó el periodista.

El plazo que pide el técnico lo dejaría con el tiempo muy encima para asumir la banca de nuestro país mientras finaliza su temporada en España. Esto complica todo el panorama que había hasta ahora y Nicolás Córdova podría asumir el cargo, dependiendo de cómo le vaya en la gira por Europa de esta semana.

Manuel Pellegrini por ahora seguirá dejando como un sueño el poder verlo con el buzo de Chile. El Ingeniero apuesta a llegar a nuestro país pero obligando a un largo interinato o rogando que quien llegue no tenga buenos resultados.

¿Cuáles son los números de Manuel Pellegrini en Betis?

Manuel Pellegrini le da un portazo a Chile y se quedará en el Betis, donde hasta ahora ha logrado dirigir un total de 273 partidos oficiales. En ellos ha conseguido 129 triunfos, 71 empates y 73 derrotas, además de ganar la Copa del Rey.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile?

Ya con Manuel Pellegrini descartado por lo menos hasta 2028, Chile tendrá que enfocarse en sostener el proceso de Nicolás Córdova. La Roja vuelve a la cancha este sábado 15 de noviembre desde las 12:00 horas cuando visite a Rusia en un amistoso en Europa.

