Claudio Borghi explica lo que debe hacer Manuel Pellegrini en la Roja: “Tiene que ser un proyecto…”

El candidato número 1 para dirigir la selección chilena es Manuel Pellegrini y gran parte de la familia del balompié nacional lo pide, por ejemplo, Claudio Bravo dijo que le pasaría las “llaves” de la Roja al Ingeniero.

Las palabras del ex portero del equipo nacional fueron analizadas, junto a RedGol, por Claudio Borghi, quien señaló que el estratega del Betis es la persona idónea para el cargo.

“Literalmente no (pasarle las llaves de la industria), pero si viene a trabajar hay que darle la confianza necesaria para que él proponga a partir de su experiencia, cosa que puede beneficiar al fútbol chileno”, dijo el Bichi.

“Esto no es literal, no creo que sea así, pero no creo que haya ninguna otra persona que tenga más experiencia que Manuel en ese sentido”, agregó.

Claudio Borghi pide que dejen trabajar a Manuel Pellegrini si llega a la Roja

Además, Borghi indicó que Pellegrini tiene todo el derecho de armar su staff y proponer sus ideas, para así intentar mejorar en todos los estamentos al fútbol chileno.

“Él si viene va a elegir a las personas adecuadas, dependiendo la forma de trabajo que tiene. Es complejo que venga y tenga que pelear con el sistema de campeonato, de trabajo o de forma. Él no está para eso”, explicó el campeón del mundo.

Claudio Borghi habló de Manuel Pellegrini. (Photo by Lucas Uebel/Getty Images)

“Teniendo a una figura como Pellegrini creo que nadie se va a atrever a discutir algunas situaciones. Tiene que venir para un proceso de largo aliento y tomar las decisiones cuando crea que es el tiempo adecuado“, argumentó.

Por último, Claudio Borghi fue claro en decir que Pellegrini tiene que tener espacio para plantear su modelo de trabajo y no debe ser presionado por los resultados que vaya obteniendo.

“Si lleva cinco partidos y empezamos a reclamar por resultados está mal. Tiene que ser un proyecto a largo plazo y no tiene que ver solamente con la Selección, también con la forma de entrenamiento y con el campeonato local”, cerró.