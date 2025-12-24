El Betis está bailando con la bonita hace mucho tiempo gracias a la llegada de Manuel Pellegrini, que ha formado equipos competitivos y ha logrado entrar a copas internacionales en Europa.

Eso provoca que la hinchada haya respondido en Sevilla y convierta al elenco bético en uno de los que más afición convoca en el Viejo Continente, estando por primera vez en el top 20 europeo.

A pesar de salir de su estadio que está siendo remodelado, los fanáticos han ido en masa a La Cartuja promediando 58.350 personas por partido. Es top 3 en España, siendo sólo superado por el Metropolitano del Atlético de Madrid (61.932) y el Santiago Bernabéu del Real Madrid (73.658).

En específico, en tres de sus ocho partidos han superado las 60 mil personas en las gradas. Ante Athletic Club llegaron 65.222 espectadores, frente al Barcelona 64.562 y contra el Girona 64.268.

Betis celebra un gol en La Cartuja con Pellegrini de fondo

Betis en el top 20 de Europa

La gran campaña del Betis, que es apoyada por los hinchas, provoca que se ubique en el 16° puesto entre los clubes que más personas llevan a sus partidos de liga.

Los 58.350 espectadores lo tienen un poco por debajo del Eintracht de Frankfurt (59.043) y el Stuttgart (59.500), que en Alemania son muy populares.

De hecho, está muy cerca del puntero de la Premier League, el Arsenal, que 13º con 60.117 hinchas por partido.

Este ranking es liderado por el Borussia Dortmund, elenco que siempre congrega mucho público y esta temporada registra una media de 81.365 espectadores por duelo.

Detrás del Dormund aparecen Bayern Munich, Manchester United, Real Madrid, AC Milan, Inter de Milán, Marsella, Roma, West Ham y Atlético de Madrid.