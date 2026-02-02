Colo Colo busca con urgencia un volante para sumar a su plantel, tras la salida de Esteban Pavez la semana pasada. El apuntado es Pablo Ruiz, que juega en el Salt Lake de la MLS.

El experto en fichajes César Merlo dijo que su llegada es inminente, manifestando que hay “principio de acuerdo” entre el jugador y el club que atraviesa una crisis deportiva.

Pablo Ruiz se describe como jugador

Fue en el 2023 cuando Pablo Ruiz se describió como jugador, luego de que fuera sondeado como una de las posibles sorpresas de la selección chilena.

Pablo Ruiz puede llegar a Colo Colo

“Soy un creador de juego. Me gusta jugar simple, dar pases filtrados y de larga distancia”, señaló en charla con el diario AS.

No solamenete eso. Admite que aprendió a ponerse el overol para darle una mano al equipo. “También tengo recuperación. Eso lo implementé desde el año pasado”, confesó el volante de rica técnica.

No usaría cupo de extranjero, pues a pesar de haberse criado en Argentina tiene raíces chilenas que son claves en su llegada a Colo Colo.

“Mis abuelos paterno y materno eran chilenos. Los dos fallecieron y yo creo que les hubiese gustado que yo juegue por Chile”, comentó en la misma entrevista.

Ruiz está en plena pretemporada con su club de la MLS, pues el torneo partirá el 21 de febrero. En estos partidos antes del inicio de campeonato, ha participado como titular y reserva.

