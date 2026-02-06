Pronósticos O’Higgins vs Deportes La Serena: la ventaja inesperada de la Celeste para ser el líder del Campeonato Nacional

RedGol te otorga los pronósticos deportivos destacados para apostar en O'Higgins vs Deportes La Serena en la fecha 2 del Campeonato Nacional.

En la segunda fecha del Campeonato Nacional, O’Higgins será local en El Teniente, recibiendo a Deportes La Serena. Los Celestes vencieron por 2-1 a Deportes Concepción, con goles de Arnaldo Castillo y Miguel Brizuela, en un encuentro que fue reprogramado debido a los incendios en la Región del Biobío y trasladado al estadio del Capo de Provincia, una situación que podría representar una ventaja inesperada en el arranque del torneo y potenciar su posición en la parte alta de la tabla.

Los Granates, por su parte, comenzaron ganando gracias a un doblete de Felipe Chamorro, pero antes del final del primer tiempo Justo Giani descontó para Universidad Católica y, tras el descanso, Fernando Zampedri selló el empate definitivo.

En la previa de este compromiso, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que contemples antes de armar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en O’Higgins vs Deportes La Serena

Ambos equipos anotarán: Si 1.83 Anotará en cualquier momento: Felipe Chamorro 7.00 Total de goles de Deportes La Serena en la segunda mitad: Más de 0.5 2.25

Celestes y Granates prometen goles en ambos lados

En siete de los últimos 11 partidos oficiales de O’Higgins, ambos elencos marcaron al menos una vez. Una tendencia similar presenta Deportes La Serena, ya que en siete de sus 10 encuentros más recientes también anotaron ambos equipos.

Además, en los dos enfrentamientos de liga disputados la temporada pasada, tanto Celestes como Granates celebraron al menos un gol por partido.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.83 en bet365

Chamorro se luce ante Universidad Católica en la primera fecha

Felipe Chamorro fue la gran figura de los Granates en la primera fecha. El jugador de 24 años integró la ofensiva frente a Universidad Católica y marcó un doblete en el primer tiempo, aunque el marcador finalizó igualado.

Anotará en cualquier momento: Felipe Chamorro – 7.00 en bet365

Los Papayeros golpean tras el descanso

En siete de sus últimos nueve partidos como visitante en la Liga de Primera, los Papayeros fueron efectivos tras el descanso, ya que anotaron al menos un gol en los segundos 45 minutos.

Total de goles de Deportes La Serena en la segunda mitad: Más de 0.5 – 2.25 en bet365

Cuotas en O’Higgins vs Deportes La Serena

Historial de O’Higgins vs Deportes La Serena: últimos partidos