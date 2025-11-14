Claudio Bravo aseguró que, de ser el mandamás del fútbol chileno, le entregaría las llaves y potestad total a Manuel Pellegrini para ordenar y estructurar una nueva selección chilena, tanto en la parte técnica como organizacional y de infraestructura.

Asimismo, el ex arquero e histórico capitán de La Roja se puso a disposición del ingeniero para llevar a cabo la gigantesca tarea de ordenar la selección y el fútbol chileno.

“Me gustaría trabajar con Pellegrini, hablamos el mismo idioma, con Manuel encajé de maravillas sin tener un conocimiento antes de tener una charla con él, o de otro tipo de cosas, pues cuando nos enfrentamos era sólo un saludo“, dijo Bravo en ESPN.

Pellegrini más Bravo… y separar la ANFP de la Federación

Agregó: “pero conocí una gran persona, un gran profesional, te das cuenta por qué lleva tantos años al máximo nivel. Te das cuenta por qué. Y te das cuenta también que no encaja ahora, porque estamos faltos de muchas cosas, es difícil“.

Claudio Bravo la deja botando: “me gustaría trabajar con Pellegrini, hablamos el mismo idioma”. (Foto: Photosport)

Cabe recordar que Claudio Bravo fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Real Betis, club del que el entrenador chileno aún es técnico. Sin embargo, hay rumores que apuntan a que el ingeniero podría llegar a La Roja a mediados de 2026, cuando finalice su contrato con los sevillanos.

De igual forma, Bravo recuerda que “para que se ordene el fútbol chileno va por la línea de separar las aguas, separar la ANFP con la Federación. Por qué desperdiciamos a Salas, Zamorano, gente con mucho peso a nivel internacional. Ves a Argentina y hay cinco personas con mucho peso y recorrido adentro“.

Ahora sólo el tiempo dirá si finalmente la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile se separan. Y el tiempo también establecerá si Manuel Pellegrini dirigirá la selección nacional con Claudio Bravo como apoyo.