La Roja sigue buscando a su nuevo técnico tras la salida de Ricardo Gareca, donde Manuel Pellegrini, actual DT del Real Betis, suena como la gran esperanza del nuevo ciclo de la Roja. Sin embargo, fichar al ingeniero no será tan sencillo.

El exitoso entrenador nacional aún no renueva su vínculo con el equipo español, pero dejó en claro que también le gustaría estar al mando de la Selección Nacional, lo que rápidamente elevó las esperanzas de los hinchas de la Roja.

El increíble sueldo de Manuel Pellegrini en el Betis

El País reveló hace algunos días que el chileno y todo su equipo técnico cobran anualmente 10 millones de euros (9 mil millones de pesos chilenos aproximadamente), lo que se traduce a un monto cercano a los 833 mil euros mensuales (910 millones chilenos).

Pellegrini está en el radar de la Selección Chilena/Getty Images)

Por su parte, Ricardo Gareca, el último DT que tuvo la Roja, cobraba un sueldo anual de 3,7 millones de dólares (3400 millones chilenos aproximadamente). El Tigre renunció en junio de este año, tras asumir el cargo el 2024, luego de una terrible campaña de la Roja, que quedó eliminada del Mundial 2026.

Mientras que según señala El Deportivo el 2023, Eduardo Berizzo tenía un sueldo 150 millones mensuales como sueldo. El técnico argentino dirigió a la Roja entre los años 2022 y 2023, renunciando tras no poder obtener buenos resultados durante la fase de eliminatorias.

Pellegrini revela su gran sueño con la Roja

En la previa del nuevo duelo por Europa League entre el Real Betis y Olympique de Lyon, Pellegrini se refirió a los rumores de su llegada a la Roja. “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”.

Asimismo, señaló que por ahora no hay nada claro. “Ya veremos el futuro en el momento adecuado hacia dónde nos va a llevar, nadie sabe lo que va a pasar y nadie puede adivinar su futuro. Por ahora estamos aquí en el Betis”.

“Termino el contrato en junio y veremos en el momento adecuado cuál va a ser el camino a seguir tanto del club como mío”.

