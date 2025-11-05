Es tendencia:
Prensa sevillana tiene miedo por posible partida de Manuel Pellegrini a la Roja: “Incertidumbre”

En el principal medio deportivo de Andalucía destacan las palabras del Ingeniero sobre su renovación con Betis.

Por Carlos Silva Rojas

Manuel Pellegrini en Betis.
© Getty ImagesManuel Pellegrini en Betis.

Manuel Pellegrini ya es toda una institución en Real Betis. El entrenador chileno se alza como el mejor DT en la historia del club sevillano, donde sigue marcando la pauta.

El Ingeniero tiene contrato con el cuadro de Heliópolis hasta junio de 2026, es decir, cuando termine la vigente temporada y no hay luces de una renovación.

Veremos lo antes posible para definir el futuro, que también lo he dicho, no depende solamente de mí“, dijo el DT nacional sobre su continuidad, con la selección chilena dando vueltas cerca del estratega.

Pellegrini evade la oferta de la selección chilena: “Nadie puede adivinar el futuro”

Prensa española se asusta por el futuro de Pellegrini

El principal medio deportivo de Sevilla es Estadio Deportivo, donde se mostraron preocupados tras las palabras de Manuel Pellegrini de este miércoles.

“Pellegrini aumenta la incertidumbre sobre su renovación y señala de nuevo al Betis”, indica el citado medio.

Manuel Pellegrini no define su futuro. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

“Molesto por la insistencia en las preguntas sobre su futuro en Heliópolis, el míster señaló claramente que no sabe qué va a ocurrir, a la par que, de nuevo, puso el balón en el tejado de la entidad heliopolitana”, agregó.

Manuel Pellegrini está pensando seriamente en tomar las riendas de la selección chilena y así guiar a la Roja en el proceso para el Mundial de 2030.

Pablo Milad se emociona por la posible llegada de Manuel Pellegrini a la Roja: “Sería un…”

