Pablo Milad se emociona por la posible llegada de Manuel Pellegrini a la Roja: “Sería un…”

El gran sueño de todos los fanáticos del fútbol en el país es ver a Manuel Pellegrini como entrenador de la selección chilena, algo que por primera vez es una opción real.

El Ingeniero termina contrato con Real Betis a finales de la temporada 2025-2026, el cual no ha querido renovar. Sus cercanos dicen que es porque está pensando seriamente en tomar a la Roja.

Pellegrini se abre a dirigir a Chile y ser el líder del proceso para el Mundial de 2030, sin embargo, aún tiene que llegar a acuerdos con los dirigentes de la Federación de Fútbol de Chile para que ello sea una realidad.

Pablo Milad habla de la llegada de Pellegrini a la Roja

El mandamás del fútbol es chileno es Pablo Milad, quien seguirá en el cargo hasta 2026, por ende es el encargado de elegir al nuevo seleccionador.

El criticado presidente de la ANFP habló este martes y no evadió la pregunta sobre el Ingeniero a la Roja.

Pablo Milad piensa en Pellegrini para la Roja. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Para nosotros es un orgullo. Pellegrini ha sido un embajador del país, un caballero, sería un orgullo si toma la Selección“, dijo el directivo.

“Es una decisión personal, pero tiene las puertas abiertas. Está en un gran nivel profesional que quieren todos en Europa. Es una decisión personal”, cerró Milad sobre Pellegrini.