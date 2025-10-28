Una dura derrota sumó este lunes el Real Betis de Manuel Pellegrini, que se inclinó por la décima fecha de La Liga de España ante Atlético Madrid.

El equipo del Ingeniero no se pudo hacer respetar en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde se impuso el cuadro Colchonero por un 2-0 gracias a los goles de Giuliano Simeone (3′) y Álex Baena (45+2′).

La derrota enredó al equipo del entrenador chileno, porque cayó hasta el sexto lugar de la tabla de posiciones y se estanca en las 16 unidades.

Manuel Pellegrini dice que las métricas no sirven

Tras el partido, Manuel Pellegrini respondió las preguntas de la prensa y una de ellas tuvo relación con las métricas ofensivas de su equipo, ante lo cual el Ingeniero fue muy claro.

“Las estadísticas son para mirarlas, pero no reflejan lo que es el fútbol, que cambia partido a partido. Ante un buen equipo hicimos un partido correcto y sin la mínima fortuna, porque encajamos dos goles en momentos psicológicos, ya que ellos el segundo tiempo lo encaran con más tranquilidad con los dos tantos de ventaja”, dijo el DT nacional.

Luego, el Pelle fue claro en señalar que “el marcador no refleja lo que fue el encuentro“, porque pese a dominar se quedaron con las manos vacías.

Ahora, Real Betis tiene que concentrarse en la Copa del Rey, certamen donde debutará ante el modesto Palma del Río del ascenso español.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Betis vs Palma del Río por la Copa del Rey?

El partido de Real Betis ante Palma del Río por la Copa del Rey se jugará este jueves 30 de octubre, a partir de las 17:00 horas de Chile.

