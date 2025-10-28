Juan Román Riquelme es un personaje que genera mucho interés en Argentina, pues no sólo es un ídolo de Boca Juniors. Hace algún tiempo, el retirado enganche es el presidente de la institución, una de las más grandes del continente y el mundo.

Pues bien, últimamente Riquelme ha mirado varios chilenos. Materializó el retorno de Gary Medel a La Bombonera, aunque la estadía del Pitbull fue muy corta. De hecho, rápidamente pegó otra vuelta: a la Universidad Católica, donde sufrió una expulsión en el último Clásico Universitario.

Riquelme también abogó por contratar al mediocampista Williams Alarcón, quien desembarcó en los Xeneizes tras dejar una grata impresión en Huracán. Ni hablar de una larga seducción que hizo Topo Gigio para convencer a Carlos Palacios y llevárselo desde Colo Colo por casi 5 millones de dólares.

Juan Román Riquelme en su palco de La Bombonera. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Puede haber otro futbolista de pasaporte chileno en el plantel boquense. Uno que recién se recuperó de una seria lesión. Y que pudo reencontrarse con el público de Independiente con un lindo gol de cabezazo. Sí, las referencias son para Felipe Loyola, el todoterreno jugador formado en el Cacique que llegó a suelo trasandino luego de ser una buena figura en Huachipato.

Felipe Loyola ante Boca Juniors. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Medios argentinos destrozan a los chilenos Palacios y Alarcón a pesar de triunfo de Boca: “No hicieron nada”

En Argentina anuncian que Riquelme quiere a Felipe Loyola en Boca Juniors

Este periodista de Argentina contó la intención de Juan Román Riquelme con el Pipe Loyola en Boca Juniors. “Lo quiere para fin de año”, reportó Santiago Mattano en conjunto con Actitud CAI 2025. Habrá que ver si esta intención se concreta.

Tweet placeholder

Sabido es que Loyola fue vinculado seriamente con el Bayern Múnich de Alemania. Es más, el periodista César Merlo dio prácticamente por hecho el salto del seleccionado chileno al gigante de la Bundesliga en Alemania. Pero nada de eso ocurrió.

Publicidad

Publicidad

Bruno Guimaraes aguanta la marca de Felipe Loyola en un Brasil vs Chile en las Eliminatorias 2026. (Ruano Carneiro/Getty Images).

“Muy probablemente harán una oferta”, agregó el citado comunicador, siempre en la ex red social del pajarito. Hace algunas semanas, un importante directivo del Rojo reveló que la cláusula de salida del Pipe Loyola asciende a ocho millones de dólares. El tiempo dirá cuánto está dispuesto a poner Román para quedarse con la ficha del ex jugador de Fernández Vial.