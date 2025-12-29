ver también ¡Gravísimo! Destapan las peleas en el camarín que sacaron a Manley Clerveaux de Colo Colo

Colo Colo ha dejado en claro que no dará pasos a tontas y a locas en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique está analizando cada puesto a reforzar para la próxima temporada y hay uno que, si bien no es lo que buscan en un comienzo, avanza: el 9.

El terrible rendimiento de Salomón Rodríguez obliga al Eterno Campeón a tomar decisiones. Pese a que hoy la prioridad es asegurar la defensa, la dirigencia mantiene conversaciones para concretar el regreso de Damián Pizarro, un jugador al que dieron por descartando en las últimas horas.

Juan Cristóbal Guarello aseguró que el atacante de Udinese de Italia y que hoy milita en Le Havre de Francia no es un pedido por Fernando Ortiz. Sin embargo, esto no frena a Blanco y Negro en su deseo de recuperar a una de las jóvenes promesas de nuestro fútbol.

Damián Pizarro cada vez más cerca de volver a Colo Colo

Pese a que algunos lo desmienten, en Colo Colo siguen trabajando con todo para el regreso de Damián Pizarro. El Cacique quiere recuperar al delantero y apuesta por tener novedades en los próximos días.

Damián Pizarro prepara su retorno a Colo Colo en 2026. Foto: Photosport.

En su canal de YouTube el periodista Edson Figueroa fue consultado por la situación del artillero y fue categórico respecto a su futuro. “A mí me parece que va a llegar Damián Pizarro“, lanzó de entrada.

En esa misma línea, el reportero albo aseguró que las negociaciones no se han detenido e incluso llegaron a acuerdo en algunos términos. “Está muy avanzando, se tenían que resolver algunas situaciones“.

Finalmente, Edson Figueroa enfatizó que Colo Colo podría tener novedades al respecto en cosa de días. “En el próximo directorio se podría oficializar un central y un 9“.

Cabe recordar que el atacante no lo ha pasado bien desde que llegó a Europa. Con Udinese no rindió y en Le Havre no pudo revertir su situación, por lo que busca desesperadamente una manera de relanzar su carrera.

Damián Pizarro está cada vez más cerca de volver a Colo Colo y las cosas avanzan lento, pero seguro. El Cacique quiere a un delantero a toda costa, pero hasta que no salga Salomón Rodríguez no pueden dar el paso definitivo.

¿Cuáles son los números de Damián Pizarro en la temporada 2025/26?

Damián Pizarro ha logrado disputar 2 partidos oficiales en total con Le Havre en la temporada 2025/26. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 26 minutos dentro del campo de juego.