Lucas Cepeda cerró la temporada con Colo Colo lleno de amor luego de confirmar una relación. El extremo se paseó durante algunos días junto a la influencer Steffi Elilzondo, pero el romance terminó con fotografías borradas en las redes sociales de ambos.

Parecía que el extremo de la selección chilena dejaba las cosas hasta ahí, pero una tragedia lo hizo cambiar de opinión. La modelo reveló en sus redes sociales que sufrió el incendio de una de sus tiendas de ropa. “Tenemos la triste noticia que se nos quemó nuestro querido local que tanto esfuerzo nos costó. Si pudieran compartir este video para llegar a más gente sería de mucha ayuda“.

“Hace semanas sufrimos un robo gigantesco y ahora un incendio que como empresa y como familia nos ha afectado demasiado, pero con la fe en Dios que saldremos adelante que podremos superar este obstáculo que nos puso el destino“, añadió en su cuenta de Instagram.

Lucas Cepeda se cuadra con su ex tras terrible incendio de su tienda

La tragedia que afectó a su ex pareja no ha dejado indiferente a Lucas Cepeda. El extremo de Colo Colo decidió sacar la voz luego de días de silencio tras el quiebre con Steffi Elizondo y le dejó un cariñoso mensaje.

Si bien terminaron su relación, Lucas Cepeda le dio su apoyo a su ex. Foto: TNT Sports.

“Estamos muy tristes, es devastador ver el esfuerzo tu trabajo de años quemarse todo frente a tus ojos, pero como el ave fénix renaceremos de las cenizas con la ayuda de Dios. Muchas gracias a todos y esperamos de corazón que esto no le pase a ningún emprendedor ni a nadie en sus casitas“, agregó la modelo en su cuenta de Instagram.

Fue en esta publicación que Lucas Cepeda apareció para darle todo su apoyo a su ex pareja. El extremo no dudó en calificar como “terrible” el episodio y mandó sus buenas vibras para salir de este mal momento.

“Nada va a volver el tiempo atrás pero de seguro que se van a levantar y luchar por todo lo que se merecen por la hermosa familia que son“, señaló el ex Santiago Wanderers.

Quedará esperar para ver si es que ambos tienen algo más que decir respecto a lo que fue -o es- su relación. Las cosas por ahora no están claras y los fanáticos miran atentos.

Lucas Cepeda no se aleja y le da su respaldo a su ex pareja luego de un episodio que la golpea fuerte a nivel personal. El extremo se cuadra con la modelo para que, junto a los suyos, puedan pasar el mal rato que les deja una tragedia que poro suerte no terminó peor.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Cepeda en Colo Colo en 2025?

Lucas Cepeda finalizó la temporada disputando un total de 38 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos se matriculó con 7 goles y 4 asistencias en los 3.404 minutos que estuvo dentro del campo de juego.