Una de las primeras polémicas que ha debido afrontar Francisco Meneghini como el nuevo entrenador de Universidad de Chile tiene que ver con su sueldo, en un tema que puso sobre la mesa el ex técnico Claudio Borghi.

Fue en el programa “A veces hablamos de fútbol”, donde el ex entrenador de Colo Colo y la selección chilena explicó su punto de viste, dejando en claro que el salario de Paqui era “muy poco”.

“Se filtró lo que podría ganar Meneghni, que no es un tema que a mí me preocupe, pero sí va a preocupar al fútbol chileno. Cuando hablamos de cifras, a veces ofendemos a la gente, pero acá hay dos equipos que manejan el mercado: la U y Colo Colo. Y eso no solamente en jugadores, en entrenadores también. Y si el entrenador de algunos de los dos cobra muy poco, perjudica a todo el mercado”, detalló.

Algo que fue llevado a la conferencia de prensa de presentación de Paqui Meneghini con el buzo de Universidad de Chile, causando sorpresa en el entrenador argentino.

Francisco Meneghini se mostró sorprendido con la polémica. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Paqui: “Primero está mi deseo de dirigir a la U?

Fue en la pregunta número 12 de la presentación de Francisco Meneghini donde tuvo que explicar lo dicho por Borghi, el tema del bajo sueldo que cobró para llegar a Universidad de Chile.

“Si es por motivación armamos una lista interminable donde el salario esta muy al final. Primero está el plantel, el desafío de grandeza de la U, mi deseo de dirigir a la U, pero no pasa por el salario”, explicó.

Si bien confesó no haber tenido la oportunidad de ver o escuchar las declaraciones de Claudio Borghi, prefirió cerrar la polémica y dejar en claro su situación al venir a la U.

“Entrar en un debate de salario no corresponde, claramente no vengo por lo económico, vengo por el deseo de conseguir cosas importantes con la U”, finalizó.

