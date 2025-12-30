Universidad Católica logró uno de sus principales objetivos de este 2025 al sellar la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores y, en ese contexto, los Cruzados comienza a definir al plantel con el que enfrentarán el 2026, donde revelan que Tomás Asta-Buruaga tendría su futuro sellado.

En los últimos días, la Franja reveló que cerró las renovaciones de Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Darío Melo, Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero para la próxima temporada.

El futuro de Asta-Buruaga en la UC

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, Asta-Buruaga se despedirá del equipo. “No seguirá en Católica de forma definitiva, quedará libre y en los próximos días decidirá su futuro”, explicó.



Agregando que, a pesar de que Daniel Garnero lo quería en el equipo y el jugador también quería quedarse, la negociación no prosperó por un importante punto.

El jugador no seguiría con la UC para el 2026/Photosport

“Me indican que el jugador quería continuar, recibió una oferta de renovación inicial a inicios de diciembre la cual solo se renegoció en un punto, él pidió 2 años de contrato y UC solo le ofreció 1″.

Asimismo, agrega que hace algunas semanas “enviaron la contraoferta desde el entorno del defensor que era lo mismo en lo económico y manifestando los 2 años de extensión, porque el jugador fue padre de manera reciente y quiere estabilidad”.

Los clubes que buscan a Asta-Buruaga

Hace algunas semanas, Luvecce también reveló que Huachipato y Everton buscarían el fichaje del jugador.

“Ambos clubes le hicieron un ofrecimiento formal al defensor central de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga quién finaliza su contrato este 2025″.