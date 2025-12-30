Es tendencia:
¡No hay vuelta atrás! Revelan que futuro de Asta-Buruaga en la U Católica ya está sellado

Tras semanas de negociaciones, revelan que el jugador ya tendría definido su futuro con el cuadro cruzado.

Por Andrea Petersen

El jugador habría sellado su futuro con los Cruzados.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTEl jugador habría sellado su futuro con los Cruzados.

Universidad Católica logró uno de sus principales objetivos de este 2025 al sellar la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores y, en ese contexto, los Cruzados comienza a definir al plantel con el que enfrentarán el 2026, donde revelan que Tomás Asta-Buruaga tendría su futuro sellado.

En los últimos días, la Franja reveló que cerró las renovaciones de Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Darío Melo, Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero para la próxima temporada.

El futuro de Asta-Buruaga en la UC

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, Asta-Buruaga se despedirá del equipo. “No seguirá en Católica de forma definitiva, quedará libre y en los próximos días decidirá su futuro”, explicó.

Agregando que, a pesar de que Daniel Garnero lo quería en el equipo y el jugador también quería quedarse, la negociación no prosperó por un importante punto.

El jugador no seguiría con la UC para el 2026/Photosport

“Me indican que el jugador quería continuar, recibió una oferta de renovación inicial a inicios de diciembre la cual solo se renegoció en un punto, él pidió 2 años de contrato y UC solo le ofreció 1″.

Asimismo, agrega que hace algunas semanas “enviaron la contraoferta desde el entorno del defensor que era lo mismo en lo económico y manifestando los 2 años de extensión, porque el jugador fue padre de manera reciente y quiere estabilidad”.

Los clubes que buscan a Asta-Buruaga

Hace algunas semanas, Luvecce también reveló que Huachipato y Everton buscarían el fichaje del jugador.

Ambos clubes le hicieron un ofrecimiento formal al defensor central de Universidad Católica, Tomás Asta-Buruaga quién finaliza su contrato este 2025″.

