Universidad Católica comienza a preparar lo que será la próxima temporada donde disputarán la Copa Libertadores. En ese contexto, la Franja ya se puso en marcha para asegurar la continuidad de sus figuras y recientemente sumó un nuevo nombre a lista.

Fernando Zampedri, Branco Ampuero, Gary Medel, Darío Melo, Eugenio Mena y Jhojan Valencia son parte de los jugadores que renovaron su vínculo con Cruzados. A los que se suma Clemente Montes, quien, según Punto Cruzado, está casi listo para extender su contrato, pero no sería el único.

El otro jugador que renovará con la UC

Luego de que se reveló que clubes como Huachipato de la liga nacional y Huracán de Argentina, estaban interesados en el fichaje del jugador, se especuló durante un largo tiempo sobre su futuro, lo que finalmente ya estaría definido.

Según revela Punto Cruzado, Tomás Asta-Buruaga seguirá la temporada 2026 vistiendo la Franja.

“Aunque tiene una oferta formal desde Huachipato, su deseo siempre ha sido continuar en Cruzados, por lo mismo, esta semana existió otra conversación y hoy las negociaciones están prácticamente cerradas”, revela el medio.

Futbol, Universidad Catolica vs Cobresal. Fecha 22, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica Tomas Asta Buruaga, es fotografiado con Cobresal durante un partido de la Liga de Primera realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, Chile. 30/08/2025 Javier Torres/Photosport Football, Universidad Catolica vs Cobresal. 22nd turn, First division league. Universidad Catolica player Tomas Asta Buruaga, is pictured against Cobresal during a first division match at the Claro Arena in Santiago, Chile. 30/08/2025 Javier Torres/Photosport

El defensor disputó 22 partidos en el Campeonato Nacional de este año, anotando en una oportunidad y entregando dos asistencias, convirtiéndose en parte importante del esquema defensivo de Daniel Garnero.

