El mercado de fichajes comienza a moverse y, con ello, distintas figuras definen su futuro. Uno de ellos es Deportes Limache, equipo que cerró importantes renovaciones, entre ellas la de un jugador que sonó para regresar a Universidad Católica.

A través de sus redes sociales, el equipo que estuvo cerca de perder la categoría este 2025, pero que repuntó con fuerza en las últimas fechas, anunció los jugadores que seguirán el 2026, entre ellos Matías Bórquez, Nelson Da Silva, Daniel Castro, Carlos Morales, Luis Felipe Maluenda, Felipe Fritz, Fernando Abarzúa y Josué Ovalle.

Sumándose a las renovaciones de Danilo Catalán y Alfonso Parot, lo que cierra el posible regreso del Pocho a Universidad Católica.

¿Pudo volver a la UC?

El multicampeón con la Franja dejó el club a comienzos de este año bajo una inesperada polémica, donde a través de una carta publicada en sus redes sociales reveló que el club le ofreció renovar con una baja de sueldo, la cual tuvo un inesperado giro.

Tras esta propuesta, Parot pidió algunos días para analizar la propuesta, pero al momento de responder todo cambio. “Al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa y que me comunicaban mi irrevocable salida”.

“Más allá del sabor agrio que me deja esta salida, quise escribir este comunicado para despedirme de la hinchada más importante de mi vida”, puntualizó.

El jugador terminó fichando por Limache durante el 2025, pero según reveló hace algunas semanas Bruno Sampieri en Frecuencia Cruzada y recogió Punto Cruzado, un posible regreso a la UC no era algo imposible.

“Sé que ha existido avances con Alfonso Parot, hay un primer acercamiento y me parece que su presencia en el “Adiós Capitanes” va por ahí“.

