Deportes Limache vivió de todo este 2025. El equipo tomatero hizo su estreno en la Liga de Primera y casi alcanzó la Copa Libertadores, tras caer agónicamente en la final de Copa Chile.

Pero ahora deben rearmar el plantel para la siguiente temporada y un terrible mazazo recibieron los hinchas. Es que el club anunció en sus redes sociales masivas salidas en el plantel.

Si bien ya era un hecho el adiós de ciertos nombres, 11 jugadores no seguirán más en el cervecero. Y podrían ser más, ya que Daniel “Popín” Castro y Luis Guerra se llenan de ofertas en el mercado.

Estos nombres no siguen en Limache

Deportes Limache informó a sus hinchas que 11 jugadores dejan el club. Y sin duda el que más llamó la atención fue el de Facundo Pons, quien llegó entrada la segunda rueda y fue pilar en la salvación del descenso.

Pons y su gol en la final de Copa Chile /Photosport

Los jugadores que no siguen en Limache son: Dylan Portilla, Guillermo Pacheco, Brian Torrealba, Nicolás Peñailillo, Gonzalo Paz, Yorman Zapata, Nicolás Peranic, Francisco Romero, Agustín Arce, Facundo Pons y Yonathan Andía.

De esos nombres, Facundo Pons fue el que más dolió en la hinchada tomatera. El argentino arribó de emergencia para reemplazar a Nelson Da Silva, anotando nueve goles entre Liga de Primera y Copa Chile.

De los demás nombres, Nicolás Peranic ya fue oficialiazo como nuevo portero de San Luis de Quillota, de Humberto Suazo. A él se lo podría sumar Guillermo Pacheco, que también suena en los canarios.