Se consagró en Paraguay, fue campeón en gigante de Brasil y ahora suena en Deportes Limache

Deportes Limache fue uno de los equipos revelación en este 2025. En su primera campaña en la Liga de Primera derribó a los grandes del fútbol chileno, mantuvo la categoría y además llegó a la final de la Copa Chile.

El “Tómate Mecánico” estuvo a detalles de tocar la gloria, pero los penales lo dejaron sin título ni Copa Libertadores. Pese a ello, el elenco nacional empieza a buscar nuevos nombres para reforzar la plantilla y volver a luchar en la parte alta de la tabla en 2026.

Es así como en este mercado de pases se indica que meterán una de las sorpresas de la temporada con un experimentado fichaje para su segundo año en la Liga de Primera.

Los refuerzos de Deportes Limache

Esto trata del paraguayo Ramón Martínez. El volante de 29 años cuenta con una extensa carrera con pasos por Atlético Mineiro, Libertad, Coritiba, Novorizontino, Paysandú, Olimpia y Guaraní.

Así lo informó el periodista Andrés Rolón en su cuenta de X. “El mediocampista Ramón Martínez, últimamente en el Paysandú de Brasil, seguirá su carrera en el Deportivo Limache de Chile”, detalló sobre la llegada del nacido en Asunción al “Tómate Mecánico”.

Ramón Martinez cuenta con una trayectoria importante e incluso suma títulos con Libertad (2021), Atlético Mineiro (Mineirao 2020), Paysandú (Copa Verde 2025) y Guaraní (Clausura 2016 y Copa Paraguay 2018).

De está forma el volante se sumaría a Joaquín Montecinos, que según los últimos reportes, también será jugador de Deportes Limache para el 2026. El delantero nacional llega tras varios meses de inactividad luego de firmar su salida de O’Higgins a mitad de año y su fallido fichaje a Colo Colo.