Llenan de elogios al primer refuerzo de Colo Colo en el mercado de fichajes: “Define bien cuando…”

Para muchos el 19 de diciembre de 2025 es un día cualquiera, para Colo Colo no. Este viernes se realiza una de las reuniones más importantes del año de Blanco y Negro, que empieza a definir el futuro de los albos.

La concesionaria que administra a los albos tiene una junta de directorio, donde el tema a tratar será el armado del plantel para 2026. Se hablará de los jugadores que vuelven de préstamo, los que no serán considerados pese a tener contrato y los fichajes.

Uno de los personajes claves en la jornada será el gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, quien tiene que presentar los avances en las negociaciones con los refuerzos que buscan cerrar para 2026.

ver también Colo Colo pone el ojo en un “jugador europeo” para reforzar su defensa de cara al 2026

Elogios para el primer fichajes de Colo Colo

Una de las zonas de la cancha que necesita reforzar con urgencia Colo Colo es el carril derecho defensivo, donde tiene listo a un campeón con Coquimbo Unido.

Los albos van a cerrar el concurso del marcador diestro Francisco Salinas, a cambio de 450 mil dólares, en una operación que debiera ser ratificada este mismo viernes tras la reunión de directorio.

Francisco Salinas llega a Colo Colo. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Publicidad

Publicidad

El seleccionado nacional da el salto a Colo Colo tras una campaña brillante en el cuadro Pirata. Uno que lo conoce de cerca es Fernando Díaz, entrenador que lo llevó al elenco aurinegro y lo llena de elogios.

“Lo llevé en 2024 a Coquimbo Unido, aunque no jugó mucho porque Dylan Escobar andaba muy bien. Tiene buena técnica, buen despliegue en el costado derecho, buen juego aéreo, ofensivo y defensivo. Aparece bien y anota goles. Define bien cuando sube. Es un buen jugador“, dijo el Nano a El Mercurio.

Francisco Salinas viene a llenar el vacío que dejó la partida de Mauricio Isla y Óscar Opazo en Colo Colo.

Publicidad

Publicidad