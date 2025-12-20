En una telenovela se le convirtió a Universidad de Chile su situación con el entrenador. Mientras todavía esperan llegar a un acuerdo para desvincular a Gustavo Álvarez, hay dos firmes candidatos para ser su reemplazante.

Uno más cercano, como el argentino Francisco Meneghini, de buena campaña reciente con O’Higgins. El otro, que asoma como favorito, el portugués Renato Paiva, que supo desempeñarse en Independiente del Valle y Botafogo, entre otros.

Desde la dirigencia de la U parecen tener una decisión (casi) tomada, y la balanza se inclinará a favor de Paiva. En esa línea, el periodista Cristián Caamaño reveló las dos razones por las que el lusitano reemplazará a Álvarez.

Las dos razones por que la U elegirá a Paiva como técnico

La primera de ellas, según el comentarista en diálogo con La Magia Azul, es que “en la evaluación de la secretaría técnica, hay algo que a ellos los sorprendió mucho: el análisis que tiene absolutamente detallado de todos los jugadores”.

“No es fácil que un técnico llegue con esa preparación y el tipo en la misma entrevista les mostró todo. Tenía todo y hay algo que no te lo van a reconocer nunca, porque van a chocar con los jugadores”, agregó sobre la cita de Paiva con la U.

Mientras que la segunda razón para Caamaño es un asunto “institucional”, ya que “en Azul Azul quieren un equipo que corra y él les dijo que iba a aplicar el sistema mexicano-brasileño, que es de alta velocidad. No te lo pueden decir públicamente los dirigentes, pero es algo que necesitan que este equipo lo tenga“.

Renato Paiva, el principal candidato a ser técnico en Universidad de Chile

¿Qué dijo el técnico de los azules?

En diálogo con el diario portugués A Bola, Renato Paiva tuvo palabras para el interés desde la U en su persona. “Me gustan los grandes retos, pero lo único que puedo decir ahora es que la U es un club muy grande, y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes“, expresó.

