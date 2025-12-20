Siguen las novedades y también las dudas en U de Chile. Es que para el pasado viernes se esperara que saliera humo blanco desde Azul Azul sobre el adiós de Gustavo Álvarez y el nuevo DT, pero nada de eso pasó.

Según explicó el periodista de DSports Chile, Marco Escobar, iba a realizarse una junta extraordinaria del directorio de Azul Azul. Primero era en la mañana y luego en la tarde, y no hubo quorum. Esa es la verdad de por qué no se hizo el directorio”.

Sin embargo, el comunicador del programa “De fútbol se habla así” reveló que ya hay fecha para el adiós del argentino y también del anuncio del reemplazante. Para ello, habrá que esperar hasta la próxima semana.

Este día se sabrá el nuevo entrenador de U de Chile

U de Chile ya tiene todo listo respecto a fechas para oficializar el adiós de Gustavo Álvarez y también anunciar al nuevo DT. Ahí, son dos los nombres que más interesan: Renato Paiva y Francisco Meneghini.

El DT deja el equipo tras dos años /Photosport

“Llegaron a un acuerdo, Gustavo Álvarez va a pagar y dejar un dinero en U de Chile. Se pagará en cuotas, está citado el directorio para las 13:00 horas del lunes, ahí ya va a estar oficializado“, dijo la citada fuente.

En ese sentido, dicho día no será la única novedad que tendrán los hinchas azules. Tal como indica Marco Escobar, a “Rey muerto, rey puesto”, por lo que tras cartón llegará su reemplazo.

“El lunes los hinchas lo tendrán oficializado, el acuerdo está (salida de Gustavo Álvarez). Es más, lo más probable es que salga humo blanco y se anuncie el nuevo entrenador“, cerró.