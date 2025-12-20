Días claves se viven en Rancagua. Es que Francisco Meneghini mantiene reuniones con la dirigencia de O’Higgins de Rancagua para renovar su contrato, mientras lo quieren desde Santiago.

Conocido es el interés de U de Chile, equipo que el pasado viernes subió la puntería y lo quería sí o sí. Eso, previo a que volviera a aparecer el nombre de Renato Paiva, quien habría rebajado sus pretensiones económicas.

Por eso, tantos hinchas celestes como azules están atentos a la situación de Paqui. En Rancagua aún recuerdan que DT le juró amor eterno al Capo en plena cancha al hablar de pasaportes y alentar con cánticos al equipo que clasificó a Copa Libertadores.

El cambio inmobiliario del círculo de Meneghini

Francisco Meneghini mantiene largas conversaciones y negociaciones con O’Higgins de Rancagua. Y mientras suena fuerte en la U, desde la Ciudad Histórica alertaron movida de su círculo cercano en la banca.

Paqui en la órbita de dos coperos /Photosport

“Mala señal en Rancagua. El cuerpo técnico de Francisco Meneghini entregó los departamentos que tenían en arriendo“, informó el periodista de Radio Rancagua, Nicolás Cortés.

Rápidamente los hinchas y medios rancagüinos se alertaron por la noticia del comunicador que tiene ojos en el Monasterio Celestes. Eso sí, para tranquilidad de los celestes, la información apunta al cuerpo técnico del DT, y no a él.

Los hombres que acompañaron a Paqui en la banca fueron Federico Martorell y Emmanuel Francés como Ayudantes Técnicos, Gonzalo Fellay como Preparador Físico y Lautaro Correa como videoanalista. A ellos se sumó Federico Elduayen de Preparador de Arqueros.

