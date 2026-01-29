“Queríamos público local y visitante”: El duro revés que sufre Deportes Limache a horas de enfrentar a Colo Colo

La Liga de Primera comienza el conteo regresivo para dar el puntapié inicial a la temporada 2025. Sin embargo, ya hay partidos que suman la primera polémica del año ya que acusaron que no contaron con el apoyo de autoridades ni de la ANFP para llevar público a los estadios.

Este es el caso de Deportes Limache que pretendía llevar 15 mil personas al Estadio Elias Figueroa en Valparaíso. El “Tomate Mecánico” comienza el año ante Colo Colo y por lo mismo se esperaba un marco importante ante el elenco dirigido por Fernando Ortiz.

Lamentablemente esto no se pudo concretar y el Presidente del club, César Villegas, realizó sus descargos tras no encontrar respuestas ni del gobierno ni de la ANFP.

“Solicitamos 15 mil personas porque el fútbol es una fiesta y que es el inicio del campeonato. Contratamos a una empresa externa para asesorarnos. Se hizo una campaña fuerte para que se pueda desarrollar este tipo de espectáculos en provincia. Estuve en contacto con el Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con el subsecretario de interior y delegado presidencial, Danilo Riquelme, pero nadie quiso tomar una decisión. Fuimos pimponeados de aquí para allá”, acusó el dirigente este jueves en conferencia de prensa.

Limache y Colo Colo se juega solo con abonados

Tras ello, apuntó contra la ANFP y la gestión de Pablo Milad que, según su parecer, no ayudó a resolver el problema. “Es un perjuicio gigante económicamente, pero nadie quiso hacer algo. La ANFP tampoco hizo algo. Pablo Milad lamentablemente no hizo ningún llamado, ni intención. Limache estuvo solo. Queríamos jugar con público local y visita”, agregó Villegas.

¿Qué pasa con la venta de entradas para Limache vs Colo Colo?

Posteriormente César Villegas recalcó que solo serán los abonados, los privilegiados para ingresar al estadio este sábado. Cifra que no reveló, pero que es muy menor al aforo que imaginaban para el debut de Limache ante Colo Colo. Incluso se evita la venta de entradas para los locales para evitar a los infiltrados.

“Se va a jugar solamente con público abonado, para evitar el público local porque pueden entrar hinchas de Colo Colo. Los gestos que nos mostró la autoridad son pésimas”, apuntó Villegas.

Incluso hizo un llamado a próximo gobierno para ponerse los pantalones y abordar este tema del fútbol para que las familias puedan volver a los estadios. “Lamentablemente siguen con la misma postura de jugar con público local y máximo ocho mil personas. Esto nos podría generar un tremendo problema en Valparaíso, y ahora pido que con este cambio de gobierno, tengan la capacidad de doblarle la mano a la delincuencia”, cerró.

