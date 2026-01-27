Empieza un nuevo año en el fútbol chileno. El 2026 ya tiene casi un mes de recorrido, pero aún no empieza a rodar el balón en la Liga de Primera, donde 16 equipos pelearán por el título.

Coquimbo Unido es el campeón defensor y quiere probar que no fue suerte la obtención de su primera estrella. De hecho, aparecen como uno de los favoritos para la revalidación.

Pero, nunca puede descartarse a los grandes. La Universidad Católica mejoró ostensiblemente con relación a los últimos años y la U de Chile quiere volver a celebrar un título que ha visto de lejos en el último tiempo. Colo Colo, por su parte, viene con la concentración únicamente puesta a nivel local.

¿Quién será el campeón de 2026? La IA responde

Hay que ir a preguntarle a una voz imparcial sobre la resolución del campeonato. El vaticinio, en este caso, fue hecho por la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, que, ante la pregunta sobre quién será campeón de la Liga de Primera 2026, respondió con seguridad.

“Colo Colo es el favorito para ganar la Liga de Primera de Chile esta temporada, principalmente por su plantilla reforzada, recursos institucionales y el hecho de no tener competencias internacionales que distraigan al equipo“, aseguró la IA.

“Sin dudas, tienen la mejor combinación de plantilla, recursos y calendario para ser campeón, pero el torneo chileno es competitivo y cualquier imprevisto (venta, lesión, racha) puede abrir la lucha“, agregó Copilot, que además le dio un 25% de probabilidades de campeonar a la Universidad Católica y un 20% a la U de Chile.

Coquimbo es el campeón defensor | Photosport

¿Cuándo comienza la Liga de Primera 2026?

Será esta misma semana. El viernes 30 de enero, la Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano en el Estadio Nacional, abriendo la competencia del torneo. Este duelo está programado para las 20.00 horas.