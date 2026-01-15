Este jueves 15 de enero continúa la acción del Mundial de la Kings League y Chile tiene uno de los desafíos más exigentes cuando enfrente a España en un duelo válido por la ronda de semifinales del certamen de fútbol 7.

La Roja, presidida por Arturo Vidal, ha sido una de las grandes sorpresas del campeonato, mostrando carácter, intensidad y una notable capacidad de adaptación al formato de la Kings League, despachando a potencias como Países Bajos, Marruecos y recientemente a Alemania en cuartos de final.

Ahora eso sí, tendrá a España, pionero en este formato y uno de los grandes favoritos al título, ya que llega invicta y con un poder ofensivo demoledor. El elenco ibérico ha destacado por su ritmo alto, profundidad de plantel y manejo casi perfecto de las reglas especiales.

En la previa de este atractivo cruce, en RedGol nos adelantarnos y le consultamos a la inteligencia artificial por un posible resultado del encuentro. A continuación, revisa el pronóstico que entrega la IA.

¿Chile o España? El ganador del partido según la IA:

Para este compromiso válido por las semifinales del Mundial de la Kings League, la inteligencia artificial utilizada fue ChatGPT, la que analizó el rendimiento previo de ambas selecciones, el historial reciente, el formato del torneo y las características de cada plantel, inclinándose por una victoria, aunque ajustada, para el combinado español.

“Resultado probable: España 10 – 7 Chile” , señaló la IA, entregando los siguientes fundamentos para explicar este marcador, aunque destacando el gran torneo realizado por La Roja:

España llega con mayor experiencia en el formato Kings League y suele sacar ventaja en los momentos decisivos.

Chile compite y anota , pero sufre defensivamente ante equipos con alto volumen ofensivo.

, pero El partido promete muchos goles, algo habitual en instancias finales del torneo.

Adicionalmente, la IA proyecta el partido y señala que “La Roja mantiene el marcador cerrado durante gran parte del encuentro, pero España logra marcar diferencias en el tramo final”.

Eso sí, añade una pequeña esperanza para Chile, señalando que: “Arturo Vidal y el manejo de las cartas pueden mantener a Chile con opciones hasta el cierre del partido”.

La IA no confia en el triunfo chileno ante España. (Foto: Kings League)

Sin duda, un resultado que, de concretarse, no opaca el enorme desempeño de Chile en el Mundial de la Kings League, pero como hemos aprendido, con La Roja, todo puede pasar en esta competición.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. España?

Chile enfrenta a España este jueves 15 de enero desde las 18:00 horas de nuestro país por las semifinales d el Mundial de la Kings League 2026.

