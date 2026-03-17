“Hablé con Dios y estoy curado”: Damián Pizarro se queda con los crespos hechos en Racing

Tras dos encuentros como titular, Damián Pizarro volvió al banco de Racing. Esto debido a que el delantero estrella del equipo, Adrián Martínez, se recuperó más rápido de lo esperado de la lesión que le permitió al chileno estar desde el arranque en esos dos encuentros.

Ante Estudiantes de Río Cuarto entró Maravilla Martínez desde el inicio y respondió con dos goles, dejando claro que está a años luz de diferencia de Pizarro.

Lo increíble es que antes del partido su pie derecho estaba muy inflamado, por lo que el cuerpo técnico tenía pensado no arriesgarlo y darle la chance a Damián.

Sin embarg, todo cambió tras una charla entre el jugador y el entrenador, Gustavo Costas, quien explicó que Martínez es profundamente creyente y se le acercó antes del partido.

Maravilla Martínez hizo dos goles

Damián Pizarro pasa de titular a no jugar un minuto

La intención era pedirle jugar frente al cuadro cordobés, en Avellaneda. “Hablé con Dios y ya estoy curado”, le señaló el delantero al DT, por lo que Costas confió en su palabra.

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Lo increíbles es que Maravilla anotó los dos goles en el triunfo por 2-0. “Todavía sigo con un poco de dolor, pero tenía fe y confianza de que podía jugar este partido”, señaló el goleador.

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“El doctor dijo que me cuide, porque iba muy poquito tiempo. El equipo estuvo muy bien y, a veces, nos podemos dar el lujo de caminar un poco la cancha y no terminar tan fatigados”, aclaró tras el juego.

Damián Pizarro ni siquiera sumó minutos entrando desde el banco, pues Costas no lo consideró como recambio en el duelo que dejó a la Academia en el sexto lugar del Grupo B.

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