La carrera de Josué Ovalle ha dado un giro radical luego de la desaparición definitiva del Mazatlán de México. El delantero chileno venía siendo figura en el torneo azteca, pero cerró la primera parte del año quedándose sin equipo y con un futuro incierto.

El atacante de 25 años esperó por años dar el salto al extranjero y ahora que por fin se estaba afirmando, los Cañoneros decidieron vender su plaza en la Liga MX al Atlante. Una decisión que deja al jugador criollo con un misterio por delante con su carrera y que lo llevó a despedirse con emoción de la que fuera su casa.

A través de sus redes sociales, el chileno dedicó palabras para el cuadro que le cumplió el sueño de jugar en el exterior. Ahí remarcó sentirse “orgulloso de haber sido parte de este grupo“.

Josué Ovalle le dice adiós a Mazatlán y México sin saber lo que pasará con su carrera

A Josué Ovalle le dan un golpe doloroso cuando estaba despegando en el extranjero. La desaparición del Mazatlán de la Liga MX deja al chileno sin equipo y con todo un misterio sobre lo que viene en su carrera, la que quiere que siga lejos de Chile.

Josué Ovalle se queda sin club en México tras la desaparición del Mazatlán. Foto: Getty Images.

Pero mientras eso se define, el atacante criollo aprovechó para despedirse del elenco mexicano y así mostrar su agradecimiento por lo que fue su paso por esas tierras. “¡Gracias por tanto Cañoneros!”, comenzó señalando.

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Fue ahí que Josué Ovalle dejó una reflexión sobre lo que significó para él jugar en el club. “Me llevo grandes recuerdos y el orgullo de haber sido parte de este grupo. Hasta pronto Mazatlán querido”, sentenció.

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El panorama para el delantero es de un misterio gigante. Sin club en México, tendrá que tomar la decisión de buscar un nuevo desafío en ese lado del mundo, en otro país o regresar a Chile para mostrarse en la segunda parte del año.

Con varios clubes dando la pelea en la parte alta, no son pocos los que ven con malos ojos fichar jugadores nacionales que vengan con ritmo. Habrá que esperar para ver si es que aparecen interesados o si finalmente concreta seguir en el extranjero.

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Josué Ovalle le dice adiós al Mazatlán y comienza a definir lo que vendrá en su carrera. El delantero escuchará ofertas y ruega para que la vida le permita seguir mostrándose lejos de su tierra.

Los números de Josué Ovalle en Mazatlán

En su paso por Mazatlán, Josué Ovalle logró disputar un total de 11 partidos oficiales. En ellos aportó con 5 goles y 1 asistencia en los 741 minutos que acumuló dentro de la cancha.

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En resumen, Josué Ovalle y Mazatlán