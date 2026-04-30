Contra todos los pronósticos posibles, en una competencia acostumbrada a recibir futbolistas chilenos como la Liga MX, el mejor futbolista nacional de este año en suelo azteca fue un perfecto desconocido: el delantero Josué Ovalle.

Surgido en la cantera de Colo Colo, el futbolista de 25 años dio la vuelta larga antes de llegar a Norteamérica, donde con la camiseta del Mazatlán fue su figura en el Torneo de Clausura 2026, al registrar cinco goles y una asistencia en 11 juegos.

Lamentablemente para Ovalle, el Kraken desapareció y vendió su plaza al Atlante, equipo que ocupará su lugar la próxima temporada en Liga MX. Ante esta situación, el chileno tiene su futuro incierto sin saber cuál será su siguiente paso.

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Josué Ovalle, el mejor chileno en Liga MX sin equipo

Lo único concreto que tiene sobre la mesa el oriundo de Algarrobo es su contrato vigente con Deportes Limache que vence el 31 de diciembre del 2027. Aunque el elenco donde brillara en el pasado Esteban Paredes tendrá la última palabra.

De hecho, su nuevo entrenador Miguel Herrera confirmó que “ssi bien sólo se compró el certificado, me dijeron que tenemos la prioridad de elegir jugadores de Mazatlán. Nos dirán cuáles quedan libres para empezar a negociar. Hay nombres interesantes que podrían estar con nosotros”.

Por lo pronto, tras el cierre de la temporada regular en Liga MX y con Mazatlán eliminado, Josué Ovalle deberá regresar a Chile para cumplir con su contrato en el líder de la Liga de Primera, a menos que desde México llegue el “llamado de la suerte”.

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Josué Ovalle, 5 goles y 1 asistencia con Mazatlán (Getty Images)

En síntesis

Josué Ovalle marcó cinco goles y una asistencia en once juegos con Mazatlán.

marcó cinco goles y una asistencia en once juegos con Mazatlán. Atlante sustituirá a Mazatlán en la Liga MX bajo la dirección de Miguel Herrera.

sustituirá a Mazatlán en la Liga MX bajo la dirección de Miguel Herrera. Deportes Limache es dueño de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2027.

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