Histórico DT le mete presión al Sevilla de los chilenos para “final” con Real Sociedad: “Una caldera”

Los equipos que están luchando por no descender se juegan una “final” en todos sus partidos y justamente esa situación está viviendo Sevilla, que tiene un duelo vital este lunes ante Real Sociedad por La Liga.

El cuadro andaluz, donde juega Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, está en zona de descenso a falta de cinco partidos para que se termine el torneo español, por ende no puede darse el lujo de perder más puntos.

En la temporada anterior pasaron por el mismo calvario, de hecho se salvaron en la fecha final y por un punto. El DT era el histórico Joaquín Caparrós, quien las ofició de interino, y lo ayudó en un dramático momento. Ahora, los arenga.

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Joaquín Caparrós arenga a Sevilla para que se salve del descenso

El ex jugador y entrenador del cuadro andaluz cree que se pueden salvar nuevamente del descenso, y asegura que el estadio Ramón Sánchez Pizjuán será una caldera ante la Real Sociedad, que hace poco ganó la Copa del Rey.

“Es tan madura y tan histórica (la hinchada) que ya ha vivido este tipo de partidos, ya no solamente de títulos. Lo vimos la temporada pasada, mantuvimos la categoría gracias a nuestra gente“, recordó Caparrós.

Joaquín Caparrós confía en la salvación de Sevilla. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

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“Tenemos que ser auténticos sevillistas; después, lo que sea, pero nuestro estadio el lunes será una caldera. Vamos a estar los 90 minutos pensando exclusivamente en conseguir los tres puntos”, remató Joaquín Caparrós.

Alexis Sánchez tiene pocas chances de ser titular ante Real Sociedad, mientras que Gabriel Suazo asoma como titular en un duelo que puede marcar el futuro de Sevilla en La Liga de España.

En síntesis

Sevilla , con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, enfrenta a Real Sociedad en un duelo clave este lunes.

, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, enfrenta a en un duelo clave este lunes. El equipo andaluz se encuentra actualmente en zona de descenso a falta de cinco partidos.

a falta de cinco partidos. Gabriel Suazo se perfila como titular mientras que Alexis Sánchez tiene pocas opciones de iniciar.

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¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs Real Sociedad por La Liga?

El partido clave entre Sevilla y Real Sociedad por La Liga de España se jugará este lunes 4 de mayo, a partir de las 15:00 horas de Chile, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

La tabla de posiciones de La Liga