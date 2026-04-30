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Championship

Ben Brereton sueña con el ascenso: Derby County necesita un milagro para entrar a play-offs

Estos son los resultados que necesita el equipo del seleccionado chileno para seguir soñando con la Premier League.

Por Andrea Petersen

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El jugador y su equipo se juega sus últimas cartas para llegar a la Premier está temporada.
© Getty ImagesEl jugador y su equipo se juega sus últimas cartas para llegar a la Premier está temporada.

La Championship entra en su recta final y solo queda una fecha para el cierre de la temporada regular, instancia en la que se definirán los últimos equipos que accederán a los play-offs en busca del ansiado ascenso a la Premier League.

Entre los clubes que siguen en carrera aparece el Derby County, donde milita el chileno Ben Brereton, quien todavía mantiene la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol inglés.

Sin embargo, el panorama no es sencillo para el equipo del delantero nacional. A falta de una jornada, el Derby County necesita prácticamente un milagro para meterse en la zona de play-offs.

Esto necesita el Derby County de Brereton para llegar a los play-offs

En esta instancia participan los equipos que finalizan entre el tercer y sexto lugar de la tabla, quienes disputan series de ida y vuelta para definir al último club que logrará subir a la Premier League.

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En este escenario, el Derby County de Brereton llega con pocas opciones matemáticas. El conjunto marcha en el octavo puesto con 69 puntos, a solo una fecha del final del campeonato.

Pese a ello, aún mantiene chances de clasificar, considerando que los equipos que hoy ocupan el sexto y séptimo lugar suman 70 unidades cada uno.

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. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Para seguir soñando con el ascenso, el equipo del delantero chileno está obligado a vencer al Sheffield United en la última jornada.

Sin embargo, no depende exclusivamente de sí mismo, ya que también necesita que el Wrexham caiga ante Middlesbrough y que Hull City pierda frente a Norwich.

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Solo con esa combinación de resultados el Derby podría meterse de forma agónica en la pelea por el ascenso.

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