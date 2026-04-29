El Ipswich de Marcelino Núñez puso al día su duelo por la fecha 40 de la Championship con empate 2-2, como visita contra Southampton. El chileno fue titular reemplazado en los 74 minutos, cuando el marcador parcial registraba igualdad por 1-1.

A espera de la fecha 46 de la segunda división inglesa, el Ipswich es segundo en la tabla con 81 puntos, superado sólo por el Coventry (92) y por delante del Millwall (80) y Middlesbrough (79), todos con 45 partidos jugados.

Así las cosas, y a un partido del final de la temporada, el equipo de Marcelino Núñez está a 90 minutos de conseguir el ascenso directo a la Premier League. Y lo más importante de todo, el Ipswich depende de sí mismo.

El destino del Ipswich y Marcelino Núñez se definirá este sábado 2 de mayo, como locales contra Queens Park Rangers, cuadro que ocupa el 14° casillero de la Championship y arrastra cinco partidos sin ganar (los tres últimos derrota).

ver también DT de Ipswich explica la irreal situación que protagonizó Marcelino Núñez: “Lo tuvimos que proteger”

El camino de Marcelino Núñez: pelea por el ascenso a

Premier League

Por su parte, Ipswich arrastra dos empates: el 2-2 frente a Southampton y el 0-0 contra el West Bromwich Albion. Antes derrotó por 1-2 al Charlton.

Un triunfo asciende a Marcelino e Ipswich a la Premier League.

Publicidad

Publicidad

Marcelino Núñez registra esta temporada 37 partidos por la Championship 2025-26 con un total de 2.164 minutos, con tres goles y diez asistencias.

Con contrato con el Ipswich hasta junio de 2029, Marcelino está a 90 minutos de jugar por fin la próxima temporada en la Premier League. Un triunfo asegura la tarea considerando que dos equipos ascienden de forma directa.

ver también Alexis Sánchez fuera del ranking: Top 5 de futbolistas de Chile mejores pagados en el extranjero

El mediocampista chileno llegó al Ipswich a mediados del año pasado, luego de tres temporadas buscando el ascenso de la Championship con el Norwich City.

Publicidad

Publicidad

Resumen:

-El mediocampista Marcelino Núñez suma 3 goles y 10 asistencias en 37 partidos esta temporada.

-El Ipswich ocupa el segundo lugar de la Championship con 81 puntos tras 45 jornadas.

-El ascenso a Premier League se definirá el 2 de mayo ante Queens Park Rangers.