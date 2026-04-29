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Fútbol Inglés

El chileno que está a 90 minutos de ascender a la Premier League de Inglaterra con Ipswich

El Ipswich y Marcelino Núñez llegan a la última fecha de la Championship en el segundo lugar. Un triunfo envía al chileno desde la segunda división inglesa hasta la Premier League.

Por Diego Jeria

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Marcelino está a 90 minutos de la Premier League.
© Getty ImagesMarcelino está a 90 minutos de la Premier League.

El Ipswich de Marcelino Núñez puso al día su duelo por la fecha 40 de la Championship con empate 2-2, como visita contra Southampton. El chileno fue titular reemplazado en los 74 minutos, cuando el marcador parcial registraba igualdad por 1-1.

A espera de la fecha 46 de la segunda división inglesa, el Ipswich es segundo en la tabla con 81 puntos, superado sólo por el Coventry (92) y por delante del Millwall (80) y Middlesbrough (79), todos con 45 partidos jugados.

Así las cosas, y a un partido del final de la temporada, el equipo de Marcelino Núñez está a 90 minutos de conseguir el ascenso directo a la Premier League. Y lo más importante de todo, el Ipswich depende de sí mismo.

El destino del Ipswich y Marcelino Núñez se definirá este sábado 2 de mayo, como locales contra Queens Park Rangers, cuadro que ocupa el 14° casillero de la Championship y arrastra cinco partidos sin ganar (los tres últimos derrota).

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Por su parte, Ipswich arrastra dos empates: el 2-2 frente a Southampton y el 0-0 contra el West Bromwich Albion. Antes derrotó por 1-2 al Charlton.

Un triunfo asciende a Marcelino e Ipswich a la Premier League.

Un triunfo asciende a Marcelino e Ipswich a la Premier League.

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Marcelino Núñez registra esta temporada 37 partidos por la Championship 2025-26 con un total de 2.164 minutos, con tres goles y diez asistencias.

Con contrato con el Ipswich hasta junio de 2029, Marcelino está a 90 minutos de jugar por fin la próxima temporada en la Premier League. Un triunfo asegura la tarea considerando que dos equipos ascienden de forma directa.

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El mediocampista chileno llegó al Ipswich a mediados del año pasado, luego de tres temporadas buscando el ascenso de la Championship con el Norwich City.

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Resumen:

-El mediocampista Marcelino Núñez suma 3 goles y 10 asistencias en 37 partidos esta temporada.

-El Ipswich ocupa el segundo lugar de la Championship con 81 puntos tras 45 jornadas.

-El ascenso a Premier League se definirá el 2 de mayo ante Queens Park Rangers.

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