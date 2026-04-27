Jack Grealish hace unos años se viralizó por tomar más de la cuenta en los festejos del Manchester City tras gana la Champions League. Hoy a préstamo en Everton, el atacante volvió a figurar por una situación similar, aunque ahora en un contexto totalmente diferente.

Y es que el jugador de 30 años fue captado quedándose dormido en un bar en Manchester durante la tarde del sábado. ¿El gran problema? Pues que lo hizo durante su proceso de recuperación de una grave lesión.

El delantero fue sometido a una operación en el pie izquierdo por una fractura de estrés y se encuentra fuera de competencia. Se habla de que no jugará por el resto de la temporada y que incluso está descartado para jugar en la selección inglesa a semanas del Mundial 2026.

El terrible estado en el que vieron a Jack Grealish

De acuerdo a información entregada por The Sun, Grealish llegó a la azotea del bar Stories con un grupo de amigos cerca de las 16:30 horas. Apenas 60 minutos después el jugador figuraba completamente dormido y rodeado de bebidas alcohólicas.

Un testigo aseguró al mencionado medio que “sus amigos intentaron despertarlo. El alcohol le pasó factura”.

En estas condiciones pillaron a Jack Grealish en Inglaterra. | Foto: The Sun.

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Cabe destacar que Jack Grealish no juega desde el 18 de enero por esta lesión, en una temporada que si bien comenzó de buena forma gracias a su gran rendimiento en el Everton, se fue diluyendo con el correr de los partidos.

Ni el club de Liverpool ni el entorno del jugador emitieron alguna declaración de este triste episodio. Habrá que ver como Manchester City y Pep Guardiola evalúan esta situación, sobre todo porque tiene contrato con los ciudadanos hasta junior del 2027.

En síntesis

Jack Grealish fue captado dormido en un bar tras consumir alcohol durante su recuperación médica.

fue captado dormido en un bar tras consumir alcohol durante su recuperación médica. El delantero sufrió una operación en el pie izquierdo por una fractura de estrés.

por una fractura de estrés. El jugador del Everton quedó descartado para la selección inglesa y el Mundial 2026.

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