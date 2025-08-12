Uno de los jugadores más mediáticos del fútbol inglés, aunque no siempre por cosas buenas, es Jack Grealish. El extremo salió de Manchester City y firmó por un importante club.

El atacante de 30 años llegó con grandes expectativas a los Citizens, pero la realidad es que hizo más noticias fuera de la cancha que por sus goles. Por esta razón, Pep Guardiola no lo iba a considerar para una nueva temporada. Después de sonar en más de un equipo, confirmó su futuro.

El nuevo club de Jack Grealish

Jack Grealish supo ser uno de los mejores jugadores de la Premier League. Con la camiseta de Aston Villa, conquistó a los hinchas con su habilidad y poder ofensivo. De esta manera se ganó un lugar en la selección de Inglaterra y eso llamó la atención de Manchester City.

Tras arribar al Etihad Stadium en 2021, luego de la Eurocopa, su carrera se vino a pique. Si bien logró varios títulos bajo el mandato de Pep Guardiola, no alcanzó el nivel de un jugador por el cual pagaron 100 millones de libras.

Luego de una serie de rumores que lo situaban en varios clubes europeos, finalmente fue Everton el equipo que logró quedarse con los servicios de Jack Grealish. Los Toffees lo consiguieron a préstamo por una temporada y según varios sitios ingleses, la opción de compra fue fijada en 58 millones de euros.

Si bien Grealish tuvo algunos chispazos de su calidad en Manchester City, jamás se pudo consolidar del todo. De hecho su imagen más famosa en aquel club, fueron las de las celebraciones de la conquista de la UEFA Champions League en 2023, donde en apariencia estaba totalmente borracho.

Jack Grealish disputó 157 partidos en los Citizens y solo anotó 17 goles en cuatro años. Poco para un jugador de caracter ofensivo. Ahora en Everton intentará volver a conseguir el nivel que lo tuvo como un fijo en la selección de Inglaterra.