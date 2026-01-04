El mercado de fichajes ya está en movimiento y, con ello, los clubes comienzan a reforzar lo que será esta temporada, siendo uno de ellos Universidad de Chile, donde revelan que los azules pusieron sus ojos en figura de la liga ecuatoriana.

Los azules ya anunciaron el regreso de Eduardo Vargas al plantel, pero no sería el único refuerzo. Bolavip reveló recientemente que el equipo también buscaría el fichaje de figuras como Juan Martín Lucero y Octavio Riveros, y ahora se sumaría un tercer nombre.

El goleador ecuatoriano en el radar de la U

Según reveló el periodista deportivo Renzo Luvecce, Byron Palacios, figura de la liga de ecuador, estaría analizando su llegada a los azules. “Está negociando con la Universidad de Chile, me confirman que lo ofrecieron, que al DT Francisco Meneghini le gustó, lo aprobó y desde los azules comenzaron las gestiones para traerlo”.

El delantero de 30 años tuvo una gran temporada en Universidad Católica de ecuador, donde obtuvieron la Copa Ecuador. El delantero anotó 19 goles este 2025 en 48 partidos, entregando 4 asistencias.

“El jugador quiere salir de La Católica de Ecuador donde tiene contrato hasta finales de 2026 y me indican que de concretarse La U debería desembolsar alrededor de 600 mil dólares”, revela el comunicador.

La carrera de Byron Palacios

El goleador ha disputado toda su carrera en la liga ecuatoriana, donde militó en clubes como Colón F.C, Rocafuerte, El Nacional, Emelec, Técnico Universitario, llegando a Universidad Católica el 2024, con el club tiene contrato vigente hasta finales de este año.

En la última temporada de la LigaPro Ecuabet, la UC terminó en el cuarto lugar del Grupo A, lo que le dio la clasificación a la fase previa de la fase de grupos de Copa Sudamericana, misma situación que enfrentará U de Chile.