U de Chile tiene a su “9” al fin. Tras largas negociaciones, Eduardo Vargas es oficialmente nuevo jugador del equipo de sus amores y comandará la ofensiva de Francisco Meneghini en 2026.

Pero Paqui no se queda ahí y busca rápidamente a otro goleador de peso para el equipo. Si bien hay conversaciones con Juan Martín Lucero, otro nombre ha sonado fuerte por el CDA al ser un fiel escudero del DT.

Se trata de Maximiliano Romero, el atacante argentino que llegó a mitad de año a O’Higgins y terminó con la maldición del “9” en la Ciudad Histórica. El goleador deja Rancagua y tiene vía libre para arribar a la U.

Maxi Romero ilusiona a U de Chile tras adiós en O’Higgins

Con emotivo mensaje en sus redes sociales, Maxi Romero confirmó que no sigue en O’Higgins de Rancagua, pese a que el equipo jugará Copa Libertadores. El delantero goleador suena fuerte para irse con Francisco Meneghini a U de Chile.

Maxi Romero y su paso goleador en el Capo

“Hoy me despido de O’Higgins con el corazón lleno. Fue una temporada increíble, rodeado de un gran cuerpo técnico, compañeros que dieron todo y una hinchada que me hizo sentir en casa desde el primer día”, dijo el trasandino.

Publicidad

Publicidad

Y mientras su nombre suena en la U, el argentino que debutó en el Capo anotándole a los pocos minutos a Colo Colo la dejó boteando por su futuro. Ahí tecleó diciendo “gracias a Dios por este camino y por lo que vendrá en 2026”.

“Hasta pronto, O’Higgins”, cerró. Maxi Romero anotó siete goles en 13 partidos con O’Higgins, donde estaba a préstamo. Su pase pertenece a Argentinos Junios, club con el que debe negociar U de Chile si quiere ficharlo.

Publicidad