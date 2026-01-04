Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de Pases

Competencia para Edu Vargas: cotizado goleador se despide de su club y tiene vía libre rumbo a U de Chile

Tras tremenda campaña como artillero, argentino dijo adiós a su equipo e ilusiona a Francisco Meneghini, quien ya lo dirigió.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Competencia para Edu en la U.
© U de Chile / PhotosportCompetencia para Edu en la U.

U de Chile tiene a su “9” al fin. Tras largas negociaciones, Eduardo Vargas es oficialmente nuevo jugador del equipo de sus amores y comandará la ofensiva de Francisco Meneghini en 2026.

Pero Paqui no se queda ahí y busca rápidamente a otro goleador de peso para el equipo. Si bien hay conversaciones con Juan Martín Lucero, otro nombre ha sonado fuerte por el CDA al ser un fiel escudero del DT.

Se trata de Maximiliano Romero, el atacante argentino que llegó a mitad de año a O’Higgins y terminó con la maldición del “9” en la Ciudad Histórica. El goleador deja Rancagua y tiene vía libre para arribar a la U.

Maxi Romero ilusiona a U de Chile tras adiós en O’Higgins

Con emotivo mensaje en sus redes sociales, Maxi Romero confirmó que no sigue en O’Higgins de Rancagua, pese a que el equipo jugará Copa Libertadores. El delantero goleador suena fuerte para irse con Francisco Meneghini a U de Chile.

Maxi Romero y su paso goleador en el Capo

Maxi Romero y su paso goleador en el Capo

“Hoy me despido de O’Higgins con el corazón lleno. Fue una temporada increíble, rodeado de un gran cuerpo técnico, compañeros que dieron todo y una hinchada que me hizo sentir en casa desde el primer día”, dijo el trasandino.

Publicidad

Y mientras su nombre suena en la U, el argentino que debutó en el Capo anotándole a los pocos minutos a Colo Colo la dejó boteando por su futuro. Ahí tecleó diciendo “gracias a Dios por este camino y por lo que vendrá en 2026”.

“Hasta pronto, O’Higgins”, cerró. Maxi Romero anotó siete goles en 13 partidos con O’Higgins, donde estaba a préstamo. Su pase pertenece a Argentinos Junios, club con el que debe negociar U de Chile si quiere ficharlo.

Publicidad
Lee también
Además de Vargas: La U promete dos nuevos delanteros
U de Chile

Además de Vargas: La U promete dos nuevos delanteros

Histórico azul cree en Eduardo Vargas: "Va a mejorar por..."
U de Chile

Histórico azul cree en Eduardo Vargas: "Va a mejorar por..."

"Vargas todavía le puede dar mucho a la U"
U de Chile

"Vargas todavía le puede dar mucho a la U"

¿Se va? El mensaje de Lucas Cepeda que sacude a Colo Colo
Colo Colo

¿Se va? El mensaje de Lucas Cepeda que sacude a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo