“Hay que ver, hay que ver”. Así, Alan Saldivia dejó en duda su continuidad en Colo Colo durante sus exámenes médicos de rigor con el plantel en el inicio de la pretemporada.

Es que el defensa uruguayo despertó el interés del Vasco da Gama, donde en Brasil dan por muy encaminadas las negociaciones. Sin embargo, en Macul tienen otra versión de la negociación.

Es que pese al evidente interés del jugador, en los albos apuntan a subir la puntería en los números para dejar partir al charrúa. Así quedó en claro la noche del pasado sábado, con repentino vuelco en la operación.

¿Se va Alan Saldivia de Colo Colo?

Pese a que en Brasil dan por casi listo el fichaje de Alan Saldivia al Vasco da Gama, en Colo Colo el caso está lejos de confirmarse. Es más, destapan que Aníbal Mosa puso nuevo freno a la movida por temas económicos.

“Aníbal Mosa rechazó la segunda oferta de Vasco Da Gama por Alan Saldivia. De esta manera la oferta ni siquiera llegaría al directorio. La propuesta cumplía con lo pedido por el club tras rechazar la primera”, reportó el periodista Rodrigo Arellano.

Y si según el comunicador experto en mercado de pases, el jugador por ahora sigue en Macul, eso también altera los planes de refuerzos. Eso, porque en Colo Colo buscaban otro defensa en su reemplazo, además de la llegada de Joaquín Sosa.

Por ahora se espera que la próxima semana haya definición total del futuro de Alan Saldivia. Tal como lo dijo a RedGol, el jugador espera partir y buscar una nueva aventura en el fútbol brasileño.