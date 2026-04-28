Cristóbal Campos intenta volver al fútbol luego del accidente que cambió su vida. El proceso no ha sido para nada fácil y el arquero detalló las complicaciones financieras que atravesó.

Campos era uno de los jugadores con más proyección en Universidad de Chile. Eso le valió también debutar en La Roja en el 2023, pero todo cambió de golpe. En 2024, cuando defendía el arco de San Antonio Unido, sufrió un accidente donde perdió el pie derecho.

Los problemas financieros de Campos

Cristóbal Campos debió adaptarse a una nueva vida, pero nunca olvidó su amor por el deporte. De hecho, ahora intenta hacer su regreso con la camiseta de Glorias Navalesde la quinta categoría del fútbol chileno. En medio de este presente, el meta habló de las complejidades económicas por las que pasó.

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“Ha sido difícil, más que nada el año pasado. Me tocaron muchas cosas, muchas deudas. También en lo personal, lo económico fue duro. Pasé por un proceso también de sacarme al menos dos o tres órdenes de embargo que tenía por cosas propias”, detalló Campos a Radio ADN.

“Hubo un partido también que se realizó para poder gestionar los pagos de las clínicas, donde logramos cubrir un 40% de lo que es, porque es una deuda gigante. Este año he sabido al menos salir a flote. En San Antonio, cuando salgo también, hubo ocho meses por ahí duros en los que no recibí un sueldo. Mi licencia se tardaron once meses también en poder ser pagada”, agregó.

Campos no pierde la esperanza de volver al fútbol con Glorias Navales. Imagen: Photosport

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Junto con destacar la ayuda del Sifup y de su presidente, Luis Marín, Cristóbal Campos también habló de Universidad de Chile. El arquero de 26 años asegura que no ha tenido acercamiento alguno con el club que lo formó desde que se fue del CDA.

“Yo desconozco el hablar directo con la U, en recibir algo. Eso lo hacen a través de lo que es el Sifup, a través de Luis Marín. Ahí él podría indicar más específicamente la ayuda de Universidad de Chile. Yo al menos no he tenido contacto con la gente de adentro hace años, desde que salí del club hacia San Antonio. Estoy hablando ya de diciembre de 2023“, cerró Campos.