Adama Traoré es un jugador que en los últimos años ha ganado notoriedad gracias a su imponente físico. El delantero tiene una musculatura poco habitual vista en el fútbol, algo que ya le está trayendo problemas en Inglaterra.

Esto lo decimos porque Nuno Espirito Santo, entrenador del West Ham, club al que el delantero de 30 años llegó a mediados de temporada, le prohibió ir al gimnasio para levantar pesas.

En entrevista con The Athletic el DT portugués puso además de ejemplo el caso de un jugador de la Sub 21 de los Hammers que debe hacer horas extras en el gimnasio para ganar algo de peso.

En West Ham no quieren más músculos en Adama Traoré

El entrenador luso aseguró que “su físico y su genética es increíble, pero debería evitar el gimnasio. Ya le he dicho que no puede ir. Es algo de lo que se tiene que dar cuenta, que ya levanta demasiadas pesas”.

“Va a hacer trabajo de prevención en el gimnasio, pero no va a levantar peso (…) Adama es un jugador único. No hay muchos jugadores en el mundo con su habilidad, su velocidad y su capacidad en el uno para uno”, agregó.

Adama Traoré llegó a mediados de esta temporada 2025-26 al West Ham desde el Fulham. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, Nuno Espirito Santo declaró que “por ejemplo, tenemos el caso contrario, con Airidas Golambeckis, un defensor del sub-21. ¡Tenemos que ponerlo a ganar peso! Él es el que necesita músculo”.

Cabe destacar que Adama Traoré llegó a un West Ham tremendamente comprometido en la lucha por el descenso. Los Hammers marchan en el puesto 18° con 25 puntos, a dos del Nottingham Forest, elenco que por ahora está marcando la línea de salvación en el lugar 17°.

