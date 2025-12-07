Después de haber sido campeón en la temporada pasada, el Liverpool está viviendo una verdadera crisis. Los Reds no lo han pasado nada de bien en la presente campaña y están lejos de pelear el título. Pero como si eso fuera poco, ahora le suman una nueva polémica con uno de sus máximos referentes: Mohamed Salah.

El delantero y figura de los últimos años pasó de ser uno de los titulares a casi no ser considerado por Arne Slot. De los últimos tres partidos ha sido suplente en dos y en el otro apenas jugó 45 minutos, algo que no lo tiene nada de contento y así lo hizo saber.

Después del empate con el Leeds United este fin de semana, el Faraón se cansó del ninguneo de su técnico y mandó dardos sin piedad alguna. Ni el club se salvó de sus críticas y aseguró que prácticamente le están haciendo la cama.

Mohamed Salah hace estallar el Liverpool con dardos a su DT

La situación que está viviendo en el Liverpool ha hecho explotar a Mohamed Salah. El delantero no se guardó nada y disparó contra el técnico de los Reds por cortarlo sin explicaciones.

Mohamed Salah se cansó de ser banca en el Liverpool sin explicación alguna. Foto: Getty Images.

“No puedo creerlo. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Siento que el club me está traicionado“, lanzó en conversación con TV 2 Sport.

Mohamed Salah no se detuvo ahí y repartió palos a diestra y siniestra. “Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa. Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banco tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club“.

En esa misma línea, remarcó que no tiene contacto con Arne Slot y no sabe por qué. “No hay relación entre nosotros. Antes teníamos una buena relación y ahora, de repente, no hay relación“.

Mohamed Salah también advirtió que podría estar viviendo sus últimos días en el Liverpool. “Les he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí“.

“Después de todo lo que he hecho por este equipo, de verdad que duele. Conozco muy bien el club, he estado aquí muchos años. Mañana (Jamie) Carragher me va a volver a atacar y es lo que hay. Llevo muchos años en este club, marcando más que nadie en esta generación. No creo que nadie haya marcado más goles y dado más asistencias que yo en este tiempo. Estoy solo en esta situación“, complementó.

Finalmente, Mohamed Salah le tiró un palo a la prensa. “¿Puedo darte un ejemplo? Hace un tiempo, Harry Kane no marcó en diez partidos seguidos y la prensa era como: ‘Oh, Harry marcará, seguro’. Cuando no marco, todo el mundo pide que vaya al banco“.

¿Cuáles son los números de Mohamed Salah en el Liverpool?

En todas sus temporadas con el Liverpool, Mohamed Salah ha logrado disputar un total de 420 partidos oficiales. En ellos ha aportado con 250 goles, 116 asistencias y alcanza los 34.172 minutos dentro de la cancha. Ha ganado 9 títulos.

¿Cuándo y a qué hora juega el Liverpool?

Mohamed Salah intentará volver a ser considerado en el Liverpool en la próxima fecha de la UEFA Champions League. Este martes 9 de diciembre desde las 17:00 horas los Reds enfrentan al Inter de Milán por la sexta fecha de la fase regular.