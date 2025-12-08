Mohamed Salah suma polémicas en el Liverpool tras sus incendiarias declaraciones tras el empate 3-3 contra Leeds United, por la Premier League. El egipcio perdió terreno en el cuadro dirigido por Arne Slot y tras ver todo el duelo desde el banco se lanzó contra la directiva y el DT de Los Reds.

En la previa del duelo contra Internazionale Milano, Slot confirmó que cortó a Salah por sus declaraciones. El astro del país del Nilo entrenó por la mañana con sus compañeros, pero quedó fuera de la citación y no estará en el encuentro válido por la Champions League.

“No tengo ni idea por qué dijo eso, no puedo responder a esa pregunta en este momento. Él tiene todo el derecho de sentir lo que siente, pero no tiene derecho a compartirlo con los medios“, dijo el entrenador del Liverpool.

Slot agregó “pero mi reacción es clara, por algo él no está aquí con nosotros en Milán. Le informamos que no viajaría con nosotros, así que esa ha sido la única comunicación que hemos tenido con él“.

“Antes del sábado hablamos mucho, a veces más, a veces menos. Ahora tengo que averiguar exactamente por qué dijo lo que dijo“, sentenció el deté.

Cabe recordar que Mohamed Salah había manifestado que “no puedo creerlo. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Siento que el club me está traicionando. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa“.

“Me hicieron muchas promesas en verano y ahora estoy en el banco tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces: tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”, concluyó el egipcio.