A la hora de repasar su carrera, uno que supo levantar la Copa Sudamericana con U de Chile y nació en el club, no se arrepiente de nada. Es más, se mostró tranquilo al recordar que pudo jugar en gigantes de Europa.

Se trata de Marcos González, quien en conversación con el espacio Fútbol y Parrilla tiró la exclusiva de sus inicios en el fútbol. Precisamente, tras saltar de la U al fútbol argentino tuvo la gran chance en su carrera.

“Cuando estaba en Colón (Santa Fe), al Pacho maturana lo tuve de entrenador y me dijo, ‘Sabes, Marcos, me están pidiendo un central en Arsenal o Liverpool'”, partió contando el “Lobo del Aire”.

Su carrera en U de Chile y por qué no saltó a Europa

Marcos González siguió desclasificando la gran chance de ir a la Premier League, tras iniciarse en U de Chile. Además, el ex defensa contó la verdad de por qué no se dio el traspaso.

“Había que conversar con Leo Rodríguez, mi representante, el Pacho Maturana me recomendó (a la Premier) y después me dice, ‘Marcos, piden que tengas 80% de partidos en la selección'”, dijo González.

Fue ahí que salió a colación el exigente reglamento de la Premier League, por lo que finalmente Marcos González no llegó ni al Arsenal ni al Liverpool tras gran paso por U de Chile.

“Yo tenía tres partidos (en la selección chilena), 22 o 23 años, habíaa empezado hace poco las Eliminatorias a Alemania 2006″, desclasificó el ex jugador de la Roja y campeón de la Sudamericana con la U.

