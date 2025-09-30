La Premier League figuró en el currículum de Alexis Sánchez mucho antes de que apareciera en su camino el Sevilla, donde rápidamente se erigió como un referente para los más jóvenes. De hecho, el director técnico argentino Matías Almeyda destaca al tocopillano cada vez que puede.

Pero no sólo es el Dilla quien pasó por Inglaterra antes de aterrizar en el cuadro sevillista. También lo es el portero del equipo, quien comenzó su estadía en el Ramón Sánchez Pizjuán con actuaciones que dispararon las esperanzas. Las referencias son para Odysseas Vlachodimos.

El portero griego parece haberse consolidado como el número “1” en la meta del elenco de Nervión. Mostró sus condiciones en todos los partidos. Sobre todo en la victoria ante el Deportivo Alavés aquel día en que Sánchez marcó su primer gol en el club andaluz.

Odysseas Vlachodimos fue convocado para la selección de Grecia en la fecha FIFA siguiente. (Justin Setterfield/Getty Images).

Vlachodimos está a préstamo desde el Newcastle United, que en julio de 2024 le pagó casi 24 millones de euros al Nottingham Forest para quedarse con su ficha. Pero casi no jugó en las Urracas, donde jugó apenas un partido. Había sumado siete presencias en los Tricky Trees.

A pesar de eso, el Pelado Almeyda se la jugó por él, que ya tiene tres partidos en el Sevilla. Recibió tres goles y en una ocasión, le puso cerrojo a la portería. “Tiene experiencia. Si lo trajimos es porque confiamos en él”, manifestó el argentino, quien le dio la titularidad en desmedro del noruego Ørjan Nyland. Ahora le tocó sacar la voz a Vlachodimos. “Saber portugués me ayudó mucho a adaptarme al equipo”, dijo a Pao Pantou el helénico nacido en Alemania por su largo paso en el Benfica, donde jugó más de 150 partidos.

Publicidad

Publicidad

Odysseas Vlachodimos en el Benfica de Portugal. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

ver también DT del Rayo Vallecano admite que el toque mágico de Alexis Sánchez los destrozó: “No puede…”

Vlachodimos imita a Alexis Sánchez, olvida la Premier League y se erige como figura en el Sevilla

Odysseas Vlachodimos piensa que su paso por la Premier League lo hizo mejor futbolista y es uno de los experimentados que junto a Alexis Sánchez lucha por empujar el carro para que el Sevilla resurja tras un par de temporadas complicadas. Y una crisis económica latente, que todavía genera consecuencias.

“El ambiente en el equipo es muy bueno, al igual que el centro de entrenamiento. Todavía no he tenido tiempo de ver la ciudad. El calor es insoportable; la primera semana que vine, hacían 12 grados. El entrenamiento es diferente en Inglaterra y en España”, evaluó el golero, quien comenzó su carrera profesional en el Stuttgart de Alemania.

Publicidad

Publicidad

Odysseas Vlachodimos sonríe junto a Martin Dubravka, quien le ganó el puesto en el Newcastle United. (Stu Forster/Getty Images).

La unión del camarín fue algo relevante para Ody, como es conocido por sus compañeros. “El entrenador se lleva bien con todos los jugadores. Es muy importante para él. También organizamos un asado; fue fantástico. Hacemos muchas cosas juntos fuera del campo. Incluso salimos a cenar. Tiene un concepto muy alto del grupo y creo que eso también se nota en el campo de juego”, cerró Odysseas Vlachodimos, quien tiene otro objetivo en mente: jugar con Grecia el Mundial 2026. Pero antes debe pensar en el Barcelona.

ver también Jordhy Thompson está maravillado con su ídolo Alexis Sánchez en el Sevilla

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

Sevilla tuvo un comienzo ilusionante en La Liga de España 2025-2026 y así se ubica en la tabla de posiciones.

Publicidad