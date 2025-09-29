Alexis Sánchez brilla en el Sevilla. En pocos partidos ha demostrado que su calidad está intacta a los 37 años, luego de que en Udinese no jugara mucho la temporada pasada y las dudas sobre su juego llovieran.

Sin embargo, un gol y asistencias, incluido el toque magistral en la victoria del Sevilla, lo han elevado nuevamente al goleador histórico de la selección chilena a un gran nivel en el fútbol europeo.

Quien admira lo que está realizando es Jordhy Thompson, jugador del Orenburg de Rusia. Sigue de cerca lo que está ocurriendo con el tocopillano y así lo dejó claro en sus redes.

Ahí mencionó que Alexis es “mi ídolo”, dejando claro que en su infancia creció mirando sus regates y admirándolo por encima de quienes dominaron el mundo en esa época: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Thompson y el mensaje de admiración hacia Alexis

Jordhy Thompson admira a Alexis Sánchez

No es primera vez que el veloz puntero formado en Colo Colo señala que Alexis Sánchez es uno de los ejemplos más importantes durante su formación.

El 2024 fue consultado por un canal de Youtube y ahí señaló que desde pequeño su ídolo fue Alexis Sánchez.

También destacó a Vicente Pizarro, indicando que es el mejor compañero con el que ha compartido en el vestuario.

Además, señaló que Kylian Mbappé es actualmente el mejor jugador del mundo, por lo que hace tanto en Francia como en el Real Madrid.

